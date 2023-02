Mayella Lloclla estrenó su primera canción junto con un videoclip ya disponible en plataformas musicales. | Fuente: Cortesía de 3 Puntos Comunicación Creativa

La actriz Mayella Lloclla decidió incursionar en una nueva faceta artística: la de cantante. Este martes, lanzó el sencillo que marca su debut en la música, titulado "Como el río", que viene acompañado además con un videoclip que fue grabado en las ciudades de Iquitos y Jauja, localidades que marcaron experiencias personales de la artista.

En un comunicado de prensa, Lloclla manifestó que la necesidad de grabar este tema surgió a mediados de 2022, cuando el personaje de una telenovela le permitió "aflorar todo el apetito musical que tenía por cantar". La intérprete relató que uno de sus primeros sueños fue ser cantante e incluso se preparó para "ser una cantante lírica".

Sin embargo, el destino la llevó a desarrollar una carrera actoral. "Actuar me encanta y disfruto mucho poder interpretar cada personaje con toda la pasión que tengo por mi carrera, en la novela grabé una cumbia y debo confesar que al momento de escuchar la canción con mi voz, lloré. Se me cumplía un sueño, lograba algo que había anhelado desde siempre", sostuvo.



Mayella Lloclla: Así grabó su primera canción

"Como el río" fue producida por Juan Carlos Fernández, responsable de éxitos como "La Terecumbia", "Tú eres mi princesa", "Al fondo hay sitio", "Linda Wawita", entre otras. Bajo la guía del productor musical, Mayella Lloclla admitió que su creación pudo desembocar en buen puerto.

"La primera tarea que me dejó fue que escribiera todo lo que sentía y quería expresar en esta nueva canción. Nunca me imaginé cantando música tropical, pero ahora siento en este tiempo de mi vida que me encanta y siempre me ha encantado, he crecido con este género, he crecido también conociendo los ritmos de otras partes de mi Perú y quiero fusionarlo", indicó.

De esta exploración en sus emociones surgió la pieza de Mayella Lloclla. "Mi primera canción habla de amor ya sea a la familia, hacia la pareja, hacia la naturaleza, a las nuevas oportunidades que nos damos nosotros mismos, amor en general y fusionado con estos ritmos espero que el público logre conectar más con nuestro país, como lo ha hecho conmigo", apuntó.

Mayella Lloclla fusiona ritmos de distintas partes del Perú en su primera canción. | Fuente: Cortesía de 3 Puntos Comunicación Creativa

Se vienen más proyectos

Gracias a la grabación del videoclip, Mayella Lloclla tuvo la oportunidad conocer más nuestro país, al emprender viajes a la sierra y selva. "Tuve la oportunidad de explorar sabores y melodías de diferentes lugares del Perú, hizo que mi gusto musical sea mucho más amplio, que sienta una conexión profunda con mi país", aseveró.

"Como el río" es el primero de varios lanzamientos que la protagonista de telenovelas como "Luz de luna", "El último bastión" y "Dos hermanas". En los próximos meses, según el comunicado, saldrán a la luz más temas que abrirán camino a la artista peruana en el mundo de la música.

