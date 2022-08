Miki González lucha contra el cáncer por segunda vez a sus 70 años. | Fuente: Facebook | Miki González

El reconocido cantante nacional Miki González fue sometido una cirugía para que se le extirpe un tumor cancerígeno en el colon que lo aquejó recientemente, indicó en un comunicado remitido por su actual pareja, Fátima Foronda.

"Quiero agradecerles el interés y la preocupación por el tema de mi salud. Me operé el 5 de agosto donde me extrajeron un pedazo de colon donde había un tumor de cáncer. La operación duró casi 14 horas, pero todo salió bien y me dieron de alta el 13 de agosto", dijo al inicio de su anuncio.

Actualmente, el intérprete de Akundún se encuentra con descanso médico y señaló que, por el momento, no podrá brindar entrevistas ni presentaciones hasta su recuperación.

"Ahora solo queda tener paciencia y confiar que pronto pueda reincorporarme a mi vida como era antes de la operación. Otra vez gracias por todo el amor y los buenos deseos que me brindan todos y todas a diario. Les deseo paz y mucha felicidad", finalizó Miki González.

Enfrenta el cáncer por segunda vez

Tras haber superado el cáncer de garganta hace unos años, Miki González, de 70 años, fue diagnosticado nuevamente con la enfermedad que ahora lo afecta en el colon. Por ese motivo, el compositor decidió mudarse a Cusco para llevar una vida más tranquila donde estará lejos de los escenarios hasta que esté mejor de salud.

"El médico me hizo una colonoscopía. 'Es cáncer', me dijo [antes ha superado un cáncer de garganta]. Lo único que sabemos es que vamos a morir, ¿cómo?, ¿cuándo? o ¿dónde? No lo sabemos. ¿Cuánta más vida me puede quedar? ¿10, 15, 20 años? ¿Qué calidad de vida voy a tener? O sea, en silla de ruedas, tapado con una frazada para mi paseo por la calle... No lo sé", dijo para la revista Somos.

Tras ello, el programa de Magaly Medina mostró unas imágenes del intérprete de ‘Akundun’ viviendo en su residencia en Valle Sagrado junto a Benito, su mascota. Ahí, se le escuchó al reportero mencionar que González anhela trabajar con Bad Bunny ya que lo considera un gran artista y podrían hacer un éxito incluyendo melodías peruanas.

