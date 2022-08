Juan Manuel González Mascías, conocido artísticamente como Miki González, es un músico hispano-peruano. | Fuente: Instagram

Tras haber superado el cáncer de garganta hace unos años, el músico peruano Miki González fue diagnosticado nuevamente con la enfermedad que ahora lo afecta en el colon. Por ese motivo, el compositor decidió mudarse a Cusco para llevar una vida más tranquila donde estará lejos de los escenarios hasta que esté mejor de salud.

"El médico me hizo una colonoscopía. 'Es cáncer', me dijo [antes ha superado un cáncer de garganta]. Lo único que sabemos es que vamos a morir, ¿cómo?, ¿cuándo? o ¿dónde? No lo sabemos. ¿Cuánta más vida me puede quedar? ¿10, 15, 20 años? ¿Qué calidad de vida voy a tener? O sea, en silla de ruedas, tapado con una frazada para mi paseo por la calle... No lo sé", dijo para la revista Somos.

Tras ello, el programa de Magaly Medina mostró unas imágenes del intérprete de ‘Akundun’ viviendo en su residencia en Valle Sagrado junto a Benito, su mascota. Ahí, se le escuchó al reportero mencionar que González anhela trabajar con Bad Bunny ya que lo considera un gran artista y podrían hacer un éxito incluyendo melodías peruanas.

La popular ‘Urraca’ lamentó la situación que está viviendo Miki González: “Una pena que esta enfermedad que es tan mala le haya tocado a él, por eso digo que la prevención es algo que se debe hacer desde los 50 años. Él tiene 70 años y está enfrentando un cáncer. Antes tuvo cáncer a la garganta y lo venció. Ojalá siga en pie de lucha y nos siga deleitando con su música”, expresó.

Como se recuerda, el músico nacional padeció de este mal en el 2020 y pensó que iba a morir: "Gané la batalla, sé que voy a morir en algún momento, pero no sé cuándo", dijo para Correo.

Miki González y Juaneco y su combo lanzáran 'Mito del Ayahuasca'

Juaneco y su combo, una de las agrupaciones pioneras de la cumbia del oriente en el Perú, trabaja en el lanzamiento de un proyecto musical que involucra a diversos artistas nacionales. El resultado quedará registrado en un nuevo disco que pronto será anunciado.

Como antesala a esta novedosa producción, el grupo presentó el primer sencillo inédito que lleva como título 'Mito del Ayahuasca', el cual cuenta con la participación del músico y compositor Miki González.

"Para todos nuestros queridos seguidores aquí les presentamos con mucho cariño el nuevo video de Juaneco y su Combo junto al gran músico nacional Miki González, tema inédito compuesto por Juan Pezo Wong", publicó Juaneco y su combo en sus redes sociales.

Por su parte, Miki González expresó su gratitud por haber sido convocado para formar parte de este nuevo proyecto musical. "Nunca imaginé una colab con Juaneco y su Combo. Gratitud eterna! Yo toco la guitarra con wha wha. La otra guitarra es Pacurro! Ya está en todas las plataformas", dijo el músico en su cuenta de Instagram.

