El cantautor Pablo Solano apuesta a ser el nuevo pop peruano: fresco, autogestionado, elaborado y a la vez directo. | Fuente: Difusión

Una flor, un recuerdo, una aventura, un viaje, una ilusión. El nuevo pop peruano apuesta por colores y texturas llenos de matices y energía. Música para los pies y el corazón. Para el sudor y para el amor. El cantautor Pablo Solano, hijo del cantante de Cementerio Club, apuesta a ser el nuevo pop peruano: fresco, autogestionado, elaborado y a la vez directo.

“Estas canciones son un viaje interior, un mantra para dejar atrás la melancolía y explorar en una cosa más tribal, de más contacto”, afirma el músico sobre su primera producción musical "Algo así", que ya está disponible en todas las plataformas musicales.

“Algo así” cuenta con siete temas, producidos por Jean Paul Alcandré y grabados en el propio estudio del músico. Esta nueva producción sigue a “Deseo Inmaterial”, EP publicado el año 2020.





"ALGO ASÍ"

Pablo Solano espera poder presentar muy pronto esta nueva música en vivo. “Ha sido muy loco que estos dos discos los haya hecho prácticamente sólo con Jean Paul, componiendo y grabando en casa, compartiendo files y teniendo reuniones de manera virtual. Con los videos ha sido lo mismo. Pese a ello es una música de contacto, de encuentro, de celebración; por lo que espero poder tocarlo en vivo pronto. Eso va a ser liberador”, añadió.

“Algo así” ya está disponible en todas las plataformas musicales y quienes estén interesados en obtener la edición limitada en CD pueden contactarse con el propio Pablo, para dejarse llevar por el nuevo pop peruano. Al final de cuentas es un viaje, una ilusión.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables





Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.