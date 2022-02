El pianista Pepe Céspedes lanza su disco "Mejores temas, mejores tomas 2015-2021". | Fuente: Zumo Colaboratorio Cultural

El instrumentista y productor peruano Pepe Céspedes presentó "Mejores temas, mejores tomas 2015-2021", un disco compilado que reúne los grandes sencillos de sus cinco discos publicados en los últimos seis años y realizados en colaboración con el sello Pallqa Music.

Este álbum que llega en exclusiva, como vinilo de lado A y B, incluye nueve instrumentales compuestos por Céspedes que fueron minuciosamente seleccionados, remezclados y remasterizados para cada uno de sus formatos.

La producción del “maestro del piano peruano” nos ofrece un viaje sonoro de música y géneros peruanos a través de lo andino, lo criollo, lo afro, lo selvático y demás, en el que participan y colaboran músicos como Luca Susti, Omar Rojas, Gianfranco Ramos y Henry Campos; productores como Daniel León; e ingenieros de sonido como Juan Carlos Estremadoyro y Néstor Cifuentes.

Pocos son los músicos nacionales que tienen la oportunidad de celebrar varios años de trayectoria, de trabajo y esfuerzo, pero sobre todo de éxitos. Este, sin duda, es el caso de Pepe Céspedes.





Pepe Céspedes es fundador de la agrupación Manante y además es autor de cinco discos como solista. | Fuente: Difusión

El regreso al vinilo

"Mejores temas, mejores tomas 2015-2021" marca un hito en la trayectoria de Pepe Céspedes, ya que no solo se difunden los ritmos de nuestro país, sino que se realiza una triple celebración: los cinco discos del pianista como solista, los cinco años de Pallqa Music dentro del rubro y el lanzamiento del primer vinilo que producen ambos.

"He crecido escuchando los vinilos. Yo he pasado por todas las etapas de registro, desde el cassette hasta el disco digital. Ahora, nuevamente vuelvo al vinilo, grabando y plasmando este trabajo como un objeto de colección y de lujo; que para mí significa no solo el cierre de un ciclo de música sino de vida", sostuvo el instrumentista en un comunicado de prensa.

"Lo que he seleccionado es lo mejor de lo mejor, he tratado de trasladar al piano todos los sonidos del Perú", subrayó.

“Mejores temas, mejores tomas 2015-2021” ya está a la venta y podrá ser adquirido en la página web de Pallqa. Asimismo, desde el 26 de enero se puede disfrutar en todas las plataformas digitales.

