Una sorpresa para todos. La cantante Daniela Darcourt fue la encargada de cantar el himno de nuestro país en el estadio Nacional antes de que comience el partido Perú vs. Paraguay en el marco de las eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

Vestida con la camiseta de la Selección Peruana, la salsera de 25 años había anunciado en las historias de su cuenta de Instagram que estaba camino al estadio, aunque se desconocía que fuera a entonar las letras de nuestro himno en el encuentro.

Al terminar de cantar, Daniela Darcourt alentó a la 'bicolor': "¡Arriba, familia!". En sus redes sociales, además, la intérprete de "Señor mentira" y otros éxitos publicó una fotografía en la que dejaba en claro su hinchaje: "Aquí estoy, mi Perú".

Daniela Darcourt estrenó canción junto a Don Tetto

Daniela Darcourt y los cuatro integrantes de Don Tetto parecen conocerse de toda la vida. Y esto en parte es verdad: la cantante es fan de la banda colombiana desde el 2009. Esta amistad, de la que RPP Noticias fue testigo mientras les hacíamos esta entrevista grupal, nació con la creación de la potente balada rock que acaban de estrenar: “Duele no tenerte”.

El grupo y la artista peruana ofrecieron un concierto el pasado 25 de marzo en el Centro Centro de Convenciones Festiva. “Yo hice muchos géneros antes y, honestamente, nunca pensé tener una carrera con la salsa. Uno de mis sueños es terminar la carrera haciendo rock o disco, no me veo terminando con salsa como tal”, nos confesó Daniela Darcourt, a quien ya la hemos escuchado interpretando canciones como “Earth Song” de Michael Jackson en el disco “Live in Perú” de Tony Succar.



“Buscamos cantantes latinoamericanas y Dani destacó porque tiene una voz con un rango enorme. Pero sobre todo, en ella encontramos a alguien exactamente igual a nosotros, pues no con todos los artistas se puede llegar a hablar de ciertas cosas. Así como la ves, así es ella, y eso ha sido lo más cool”, dijo por su parte Diego Pulecio, vocalista de Don Tetto.











