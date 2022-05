Tito Silva Music: "Uso el sarcasmo y la ironía para hacer música, así envío un mensaje" | Fuente: Facebook

El productor peruano Tito Silva se inspiró en los presuntos audios entre Martín Vizcarra y Zully Pinchi para lanzar “Mi bebito fiu fiu”, un tema que ha revolucionado las plataformas digitales ya que tiene como base la canción ‘Stan’ de Eminem.

En conversación con Omar Mariluz en el programa “Todo se sabe”, el músico confesó que su principal herramienta para el éxito es el sarcasmo: “Todo tiene que estar fríamente pensado. Uso mucho el sarcasmo, la ironía. Soy así, ese es mi idioma para transmitir mi música, no hablo explícitamente, mis seguidores son críticos e inteligentes para saber lo que quiero decir, uso la música para enviar un mensaje”, dijo.

Sin embargo, Tito Silva Music considera que “hay que tener mucho cuidado” al momento de hacer una canción con alguna polémica ya que puede tropezar: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, comentó entre risas.

Tito Silva: “Todo es ficción”

Con respecto a la realización del video de “Mi bebito fiu fiu”, Tito Silva sostuvo que todo es ficción y que no se debe prestar para malos entendidos. Cuando salió el supuesto audio entre Martín Vizcarra y Zully Pinchi, comenzó a trabajar con su equipo.

“La canción es empalagosa, así como dice la letra. Este poema está inspirado en el audio y de ahí se sacó la letra. Todo lo que sucede en el videoclip es ficción, está interpretado por Tefi C que es mi amiga, es parte de mi equipo creativo, ella no es cantante, es afinada pero no tiene experiencia, solo que teníamos que hacer tan rápido el guion porque la gente no espera y le dijimos que cante. Yo con las habilidades que tengo le puse autotune, lo afino y quedó bacán”, agregó.

¿Es pertinente tomar las polémicas de un país para hacer música? “En cualquier momento me puedo equivocar”, dijo Tito Silva. “A veces pienso si es atinado hacerlo o es demasiado porque ya no es tan musicalizable. Hay cosas que he hecho y he eliminado porque me he arrepentido”.

El productor peruano afirmó que sus seguidores son los que siempre le dan ideas y por eso se hace viral: “Cada vez que pasa algo me llegan menciones (etiquetas) y yo les pongo atención. Ahí nace todo”.

