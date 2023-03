Tito Silva junto a 'Zumba' en el videoclip de 'Blinding Lights Cumbia Remix'. | Fuente: Facebook

Luego del revuelo internacional que causó con el éxito viral 'Mi bebito fiu fiu', Tito Silva ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una versión peruana de 'Blinding Lights', la popular canción de The Weeknd.

El nuevo proyecto del músico peruano llega acompañado de un videoclip con la participación de Alejandro Benítez Porras, más conocido como 'Zumba' que, muy a su estilo, aparece personificando al artista canadiense.

'Blinding Lights Cumbia Remix' mantiene la voz de la estrella del pop, pero omite el arreglo original del tema para ser reemplazado por un pegajoso patrón de cumbia, siempre bajo el sello característico de Tito Silva.

El material audiovisual intenta emular lo hecho por The Weeknd en el video original, pero con una clara adaptación a la cultura popular urbana, donde las mototaxis y el arte chicha predominan en las imágenes.

La canción y el videoclip también cuentan con la colaboración del percusionista e influencer nacional 'Pepón', quien ha colaborado con innumerables artistas y orquestas de la escena musical peruana como Estrella Torres, Víctor Romero, Kike Farro y Grupo 5.

The Weeknd llega a Lima

The Weeknd, el artista ganador de los mayores premios musicales y un Diamond Award, confirmó nuevas fechas en su gira por Latinoamérica, en la que incluye Lima, Monterrey, Buenos Aires y Guadalajara. El músico y solista canadiense ofrecerá un concierto en nuestra ciudad, el 22 de octubre, en el Estadio de San Marcos.

El intérprete de “Save Your Tears” llega como parte de su exitosa gira mundial, “After Hours Til Dawn Tour” que incluye 43 fechas, con paradas en Europa y América Latina. Esta es la primera vez que los fans peruanos de The Weeknd podrán disfrutar de dos de los discos más exitosos de su carrera "After Hours" (2020) y "Dawn FM" (2022) en vivo.

La gira es una de las mayores producciones de la carrera del artista de 33 años y su propuesta combina elementos del teatro y las artes escénicas para recrear una noche de fiesta en un club, en la que se fusionarán mundos visuales y sonoros. La preventa con tarjeta BBVA se realizará el 9 y 10 de marzo, a las 10 a.m., mientras que la venta general se realizará el 11 de marzo, a la misma hora, vía Teleticket.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x03 ESPECIAL OSCAR 2023: Nuestros favoritos a ganar y los fijos a llevarse una estatuilla

La segunda parte de nuestro especial por los premios Oscar 2023 ya está aquí. Esta vez, Lucia Barja y Marco Zanelli (que busca ser un miembro oficial del podcast) conversan con Rodrigo Bedoya sobre cuáles son los favoritos a ganar en la edición 95 de los premios de la Academia. ¿Será el año de “Todo en todas partes al mismo tiempo”? ¿”Argentina 1985” logrará un Oscar? La cuenta regresiva ya comenzó. Ponle play.