Tony Succar y su esposa Lauren se convertirán en padres por primera vez. | Fuente: Instagram / Tony Succar

Luego de anunciar que junto a su esposa Laureen se convertirían en padres por primera vez, Tony Succar se encuentra realizando los preparativos para recibir a su bebé, un hecho que por estos días lo tiene "feliz, emocionado".

Para el laureado productor, sus padres son ejemplo de vida y, por eso, busca "seguir esos pasos". "Estamos bendecidos, estoy armando cunas, pintando la casa y haciendo todas las cosas para que quede todo bien. Lo estoy haciendo con mucho amor y todo el corazón", dijo al diario Trome.

La paternidad, según Tony Succar, le llega en "en el momento preciso" de su vida. "Gracias a Dios estos años han sido increíbles por los Grammys y todo lo que he logrado", destacó el músico. Y aunque está enfocado en sus proyectos, "ser padre es lo más importante" para él.

"Estoy terminando de decorar el cuarto del bebé. Yo quiero seguir el ejemplo de mi padre y estoy súper emocionado (...) Si yo soy la mitad de lo que mi padre en ese rol, yo estoy feliz. Mi papá fue lo máximo y tengo un gran ejemplo", subrayó.

Asimismo, el ganador de dos Latin Grammy anunció que su bebé nacerá en Estados Unidos y que pronto dará a conocer si será niño o niña. "Hemos esperado muchos meses para revelar la noticia y poder compartirlo. En poco tiempo lo vamos a anunciar, pero nosotros ya lo sabemos", indicó.

La madre de Tony Succar en "Perú tiene talento"

Por otro lado, Tony Succar confirmó que su madre, Mimy Succar, será parte del jurado del programa "Perú tiene talento". Cantante de profesión, a sus 64 años ella "está cumpliendo un sueño", aseguró el productor y percusionista.

"Yo sé que mi mamá lo va a hacer increíble y tiene mucho carisma. Es una cantante espectacular y ella es la raíz de todo, soy una versión de ella al final. Hablé con ella y está emocionada. Justo está por Perú en las grabaciones y ha sido espectacular", contó.

Pero esta no es la única noticia musical para la familia de Tony Succar. El laureado músico reveló que está trabajando un álbum con su madre. "Justo le estoy produciendo su disco a mi mamá. Así que esperen oírlo, porque estará increíble, ya que se viene unas colaboraciones que ni se imaginan", dijo.



Según adelantó, se trata de un proyecto que se nutrirá de dos géneros: "música criolla, fusionado con cosas frescas, y también la salsa", indicó Succar. "Estamos terminando esta primera canción, ya que ella se iba a Perú e iba a estar afuera un tiempo", acotó.

Así, el primer sencillo de Mimy Succar, que es un vals compuesto por Jorge Luis Piloto, saldrá a la luz "en menos de un mes". Y, finalmente, Tony Succar expresó sus deseos de llevar al cine la historia de sus padres. "Quiero definitivamente hacer una película porque sería muy impactante la historia para la gente", apuntó.





