La salud del entrañable Carlos Guerrero, fundador de la banda We All Together, se ha complicado, por lo que ha sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

Esto ha motivado que, a través de las redes sociales, amigos y familiares del también locutor radial pidan apoyo económico para solventar los gastos de su tratamiento médico.

Tal es el caso del conductor televisivo Mathías Brivio, quien a primeras horas de la mañana, a través de Twitter, compartió la cuenta en soles desde donde se puede ayudar al músico.

Apoyemos a Carlos Guerrero. No la está pasando nada bien. pic.twitter.com/8v3ENq6bTE — Mathías Brivio (@MathiasBrivio) December 13, 2021

La cuenta compartida por el exconductor de “Esto es Guerra” está a nombre de la sobrina de Carlos Guerrero, Luciana Halfin Guerrero.

Si deseas colaborar, puedes hacer el depósito al siguiente número de cuenta del BCP: 19105241166006.

Una vida dedicada al rock

A los 21 años, Carlos Guerrero fundó We All Together, banda peruana de un estilo muy similar a The Beatles y, en especial, a Paul McCartney como solista. Incluso la voz del músico siempre fue comparada con la de Paul.

Pese a que sus primeros discos fueron en inglés, We All Together logró sonar en las emisoras locales. Entrada la década de los noventa, decidieron incluir temas en castellano, lo cual amplió su base de seguidores.

Guerrero también se hizo conocido por organizar tributos anuales a The Beatles, en los que participaban una variedad de músicos locales. El cantante se encontraba preparando uno para este año, antes de caer enfermo.

