Wendy Sulca se mostró emocionada luego de que su imagen apareciera en el Times Square en Nueva York, Estados Unidos. Por medio de sus redes sociales, la artista peruana no pudo ocultar su emoción. "Aún sigo temblando, no me lo puedo creer. ¡Arriba Perú siempre!", escribió.

La cantante estuvo por primera vez en NY hace seis años y jamás imaginó que iba a ser portada de Spotify en una de sus pantallas emblemáticas. "De verdad que es INOLVIDABLE la experiencia que estoy viviendo. Estoy muy agradecida con Spotify por realizar esta campaña para visibilizar a tantas mujeres cantantes en el mundo y valorar su talento", continuó.

Por otro lado, Wendy Sulca resaltó que es importante apoyar el empoderamiento femenino en la industria musical que va creciendo día a día porque "juntas podemos lograrlo todo". Asimismo, invitó a sus seguidores y fanáticos a escuchar la playlist “Equal Andes” donde soy es portada de este mes

"Soy la primera representante peruana en este playlist que conforman los países Ecuador, Venezuela y Perú. Dentro de esta encontrarán mis canciones 'Si Quieres Tenerme' y 'Cerveza, cerveza 2.0'", finalizó.

WENDY SULCA EN LA INDUSTRIA MUSICAL

Wendy Sulca, de 24 años, reconoció que su mundo, el del "entretenimiento y el arte", tampoco es ajeno al machismo. En ese sentido, la joven lamentó que en el negocio de la música a menudo "no se toma en serio" a las mujeres "simplemente por el hecho de ser mujer".

"Pasaba mucho con mi mami, cuando ella era mi mánager", explicó Wendy Sulca que saltó a la fama a los ocho años. "Había situaciones en las que veías claramente que había machismo" y "es muy diferente cuando el mánager es un hombre", espetó.

La llegada del coronavirus frustró su calendario de conciertos. Los últimos meses, sin embargo, decidió aprovechar la cuarentena para reinventarse y lanzar su línea de ropa.

NUEVA FACETA: EL REGUETÓN

Así, mientras trabaja en sus próximos lanzamientos, confecciona faldas, tops y otros artículos que ha personalizado con frases de sus canciones más conocidas, como "No me pidas La Tetita, que ya fue".

En enero de 2019, Wendy Sulca decidió plasmar su nueva faceta musical con el lanzamiento del reguetón "Eso ya fue"; ocultando temporalmente de su canal de Youtube sus éxitos infantiles.

"Solo fue una estrategia" para que "la gente nueva que me busque le salga lo más reciente que esté haciendo" pero "mucha gente lo tomó de mala manera, como si estuviera avergonzada de mis raíces", lamentó.

En ese sentido, la cantante negó haber renegado nunca de sus orígenes y citó como ejemplo "Mi Tierra" (2018), un sencillo donde ensalza las costumbres andinas como Ayacucho, de donde procede su familia.

