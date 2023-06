Yahaira Plasencia versiona en nuevo disco los éxitos del legendario compositor español Juan Carlos Calderón

Luego de su destacada presentación en los Premios Heat 2023, Yahaira Plasencia anunció el lanzamiento de su nuevo disco 'Yahaira: Éxitos de Juan Carlos Calderón', un tributo al legendario compositor español cuyas creaciones contribuyeron al éxito de grandes artistas de la música romántica como Camilo Sesto, Nino Bravo, Myriam Hernández, José José, Luis Miguel, entre otros.

Para la salsera peruana esta producción tiene un significado muy personal, ya que representa su herencia musical y su particular gusto por las baladas.

"Juan Carlos Calderón tiene más de un centenar de éxitos y me he tomado el trabajo de estudiar la letra, el ritmo, la melodía, el tono y la intensidad de cada canción para hacer la selección correcta", afirma la cantante en un comunicado.

Los temas

El disco incluye cinco temas que representan la influencia de la música romántica en su carrera: 'Acaríciame' (María Conchita Alonso, 1984), 'Un hombre secreto' (Myriam Hernández, 1992), 'Tómame o déjame' (Mocedades, 1974), 'Noche de copas' (María Conchita Alonso, 1984) y 'Amor fascíname' (Alejandra Avalos, 1990).

"Hace cinco semanas estrenamos 'Acaríciame' y ha tenido una enorme aceptación tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica. Hemos logrado estar en las listas radiales más importantes del Perú y Puerto Rico", acota.

Esta propuesta musical, donde Yahaira se muestra más madura, marca el cierre de su alianza con Sergio George como productor.

Tras este lanzamiento, Yahaira anunció la renovación integral de su show en vivo, que ahora incluirá un nuevo repertorio. 'La Patrona' permanecerá por estos días en Perú promocionando su nuevo álbum, para luego dar paso a una gira por varias ciudades de Canadá.

"No hago covers, son canciones versionadas"

Tras lanzar su versión de 'Acariciame', canción popularizada en la voz de María Conchita Alonso, Yahaira Plasencia fue blanco de varias críticas por no sacar temas inéditos. Por ese motivo, la cantante salió al frente para aclarar que su propuesta no es precisamente un cover.

A diferencia del hit de los 80, la salsera explicó que su canción tiene un toque más actual.

"Feliz de que el single promocional sea el tema 'Acaríciame', pero ahora en una versión más actualizada, más chévere para que puedan bailar junto a (la cantante) Canela China que le da el toque urbano", dijo Yahaira Plasencia para El Trome.

Sobre los demás temas incluidos en su nuevo disco, la cantante expresó: "Yo creo que no son covers, son canciones versionadas, distintas... En las radios escuchas la salsa, el reguetón actual, pero no esa música tan bonita que teníamos de antes. Entonces, por qué no hacer algo bailable para que los jóvenes también se nutran del romanticismo que había en ese tiempo... vendrán muchas críticas y me las aguanto porque son canciones que a mí me encantan", manifestó.