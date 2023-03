Abogado advierte que proyectos sobre periodismo buscan que la prensa "no denuncie actos de corrupción" ni "ilegalidades"

La bancada de Renovación Popular presentó el pasado 6 de febrero un proyecto que busca la titulación obligatoria para ejercer el periodismo en algún medio de comunicación, así como “promover” la colegiatura.



En una entrevista con RPP, el abogado Roberto Pereira criticó la iniciativa de la parlamentaria Noelia Herrera, al considerar que exigir la colegiación o un título académicos para desarrollar la actividad periodística “afecta sensiblemente la libertad de expresión”.



“Este proyecto de ley, de aprobarse, estaría colocado al Perú en contra de la Convención Americana, lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y claramente en contra de la Constitución también”, sostuvo.



Para Roberto Pereira, plantear este tipo de propuestas, en referencia también al predictamen (cuyo autor es Segundo Montalvo) aprobado por la Comisión de Justicia del Legislativo para aumentar las penas en el delito de difamación y calumnia por la utilización indebida de medios de comunicación social, redes sociales y sitios web, ya “es una tendencia que ya tiene mucho tiempo en el Perú y que cada cierto periodo se activa”.

“Tiene que ver con que a los políticos no les gusta el trabajo de la prensa, y desde las instancias políticas, en este caso el Congreso, promueven leyes que limitan la libertad de expresión, que introducen amenaza de sanción a los medios de comunicación, a los periodistas”, explicó el experto.

"Proyecto debería ser desechado"

Y no solo ello, sostiene el abogado, sino que esta iniciativa revelaría que los impulsores de estos dispositivos “son actores que no son democráticos”, ya que “ven en la libertad de expresión e información un obstáculo para la manera en cómo ejercen el poder y cómo hacen la política”.



“Y lo que quieren los políticos simplemente es acallar eso: que la prensa no realice ese rol fiscalizador, no denuncie actos de corrupción e ilegalidad, y que no cuestionen su actividad política, generando una suerte de autocensura a través de estas normas que tratan de limitar la libertad de expresión”, manifestó Roberto Pereira.

Y concluyó: “Ese proyecto debería ser desechado en el Congreso de la República”.

Roberto Pereira dice que el proyecto de Noelia Herrera atenta contra la Constitución. | Fuente: RPP