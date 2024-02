Advierten que la permanencia del café peruano en los mercados europeos se encuentra en riesgo

Compradores europeos de café se encuentran preocupados ante la falta de garantía de exportación sin desforestación por parte del Gobierno. Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café, explica la complicada situación que atraviesa el sector.

En medio de la incertidumbre sobre el futuro del café peruano en los mercados europeos, Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café, expresa su inquietud ante la falta de una ruta clara por parte del gobierno peruano para asegurar la legalidad y la procedencia de los granos. Aunque el 55% de las exportaciones peruanas de café se destinan a Europa, la falta de avances en temas de georreferenciación y titularidad de tierras ha generado preocupación entre los compradores, quienes a partir del 2025 buscarán alternativas en otros países.

“[...] todavía no hemos definido esta ruta que nos permita garantizar a los compradores que el café peruano procede de zonas no deforestadas. Hay un tema de legalidad que no tiene postura hasta ahora el Gobierno y los diversos Ministerios responsabilizan al sector agrario de tener una propuesta que permita atender el tema de legalidad y el tema de georreferenciación que las fincas no están en zonas deforestadas”, indicó.

Actualidad Compradores europeos de café preocupados por falta de garantías de exportación sin deforestación

Castillo señala que la falta de resolución por parte del Ministerio de Agricultura, especialmente en lo relacionado con la unidad SERFOR encargada del tema forestal, ha contribuido a la falta de avances. La complejidad de coordinar entre diferentes unidades ministeriales ha retrasado la adopción de medidas que permitan asegurar la legalidad y la no deforestación en las áreas de producción de café.

El aumento de la producción de café en el Perú se ve contrarrestado por problemas estructurales, como la exclusión de pequeños productores de la titularidad de tierras debido a normativas forestales. Castillo denuncia la falta de distinción entre pequeños productores y grandes deforestadores por parte de algunas ONG, destacando que la mayoría de la deforestación proviene de actividades como la minería ilegal y la producción de coca.

Actualidad Desafíos estructurales obstaculizan las exportaciones sostenibles

Ante este panorama, Castillo hace un llamado a la necesidad de instrumentos legales que faciliten la conservación de los bosques y el acceso al mercado para los productores. Destaca la importancia de abordar este problema como un desafío social que requiere apoyo técnico, financiero y político para garantizar un futuro sostenible para el café peruano y sus productores.

“Me refiero a una corriente de ONG que han venido señalando y poniendo en un mismo saco a los deforestadores grandes y a los pequeños productores que vienen trabajando su tierra durante décadas. No negamos que ha habido deforestación en los últimos años en zonas también de café o de cacao, pero eso no es lo principal, la principal deforestación está en la minería ilegal, en la coca, y también otros grandes inversores que tienen inversiones y que tratan todavía de legalizarse”, expresó el gerente de la Junta Nacional del Café (JNC).

Actualidad Llamado a la acción y necesidad de apoyo integral