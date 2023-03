Las vías que comunican a Chimbote con localidad del Santa se encuentran bloqueados por piedras traídas por huaicos y deslizamientos. | Fuente: RPP

Los huaicos y derrumbes provocados por las lluvias intensas en Áncash bloquean varios tramos de las vías que conectan a la ciudad de Chimbote con varios centros poblados de la provincial del Santa.

RPP Noticias intentó avanzar hacia las zonas de quebradas en Santa y comprobó que algunos puntos de la carretera se encuentran destruidos o con rocas y lodo que obstruyen el tránsito. Debido a ello, unos 25 mil habitantes de centros poblados se encuentran aislados, y varios de ellos deben realizar diligencias o labores en Chimbote.

Es el caso de la localidad Chuquicara en el distrito de Macate, cuyo camino se interrumpe cuando faltan unos 15 kilómetros para llegar a ese destino.

Julio César Cotrina, un residente de esa zona del Santa que se encuentra varado a medio camino, dijo a RPP Noticias que "no hay ningún solo vehículo para llegar porque esta tapada arriba la carretera".

"Es imposible pasar a Macate, para la zona de Sihuas no hay pase, para Chimbote. Estamos aislados, no hay carros, no hay nada. Estamos abandonados prácticamente acá, las autoridades no llegan, ni Defensa Civil.

Cotrina dijo que lo mismo ocurre en la zona conocida como Melón Playa "que pertenece a Tablones, distrito del Santa".

La situación de las personas varadas se complica porque en varios puntos no hay cobertura de los operadores de telefonía móvil, lo que los tiene incomunicados.

"No hay manera de comunicarse porque no hay señal, tenemos que bajar" a otras zonas, dijo a RPP Noticias Yesenia Gómez Wasabe, quien también se encuentra varada en el camino.