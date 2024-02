¿Los colegios pueden exigir la lista completa de útiles el primer día de clases?

Andrea González, representante de la Dirección de Protección al Consumidor del Indecopi, afirmó en el programa Conexión que ningún colegio del país puede exigir a los padres de familia que sus hijos vayan el primer día o la primera semana de clases con la lista completa de útiles escolares. González, en diálogo con RPP, precisó que el plazo para la entrega de útiles escolares debe estar indicada en el Reglamento Interno de la institución educativa y no puede ser menor a 30 días calendario posteriores al inicio de clases.

"Lo que se indica (en la guía Checa tu Cole) es que: uno, indicar la periodicidad de la entrega de los útiles escolares de acuerdo con la realización de las clases durante todo el período 2024. Adicionalmente, por ningún motivo el colegio puede exigir que los niños vayan con todos los útiles escolares incluso 30 días posteriores al inicio de las clases", apuntó.



Los padres de familia que quieran presentar un reclamo o queja pueden solicitar el Libro de Reclamaciones al colegio. La institución educativa tiene un plazo de 15 días hábiles, improrrogables, para responder al reclamo o queja del usuario.

De igual forma, el padre o madre puede comunicarse con Indecopi si quiere reportar un hecho irregular o alguna afectación directa contra sus derechos. "Tenemos varios canales. Uno es el teléfono 224-7777 para Lima y el 080044040 que es una línea totalmente gratuita para todas las regiones del Perú. Asimismo, si tienen alguna duda con la lista (de útiles) o quieren presentar alguna documentación adicional, nos pueden escribir al correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe o también pueden presentar directamente su reclamo en el Reclama Virtual", explicó.

González informó en RPP que el colegio tampoco puede obligar a los padres de familia a adquirir materiales o útiles escolares de una marca específica o de un proveedor determinado. "El colegio, por ningún motivo, te puede dar o recomendar alguna marca en particular. Esa elección la va a realizar el padre de familia dependiendo de la probabilidad económica", detalló.

Recordó, además, que Indecopi ha establecido que los padres de familia no están en la obligación de comprar libros nuevos, salvo que se traten de cuadernos de trabajo que solo se pueden utilizar una sola vez al contar con actividades para recortar, rellenar o escribir. "En el resto de los textos escolares, los niños pueden usar libros usados pero ojo, no (pueden ser) fotocopiados, sino usados", sostuvo.

Cabe precisar que los padres tienen derecho a participar en el proceso de selección de los libros escolares que usarán sus hijos en los siguientes años, señaló la especialista. "Para esto tienen que llegar a un acuerdo con los directivos del colegio para conformar un comité y ver el tema. Para evitar algún tipo de direccionamiento, el colegio tiene la obligación de conformar comités para que los padres de familia puedan elegir qué libros usarán sus hijos en los siguientes años académicos", comentó.

Por último, la representante de Indecopi mencionó en RPP que ningún colegio del país puede restringir al estudiante el acceso a las clases escolares o a la rendición de exámenes.

"Lo que sí es que el colegio tiene la obligación de informar si va a haber cambios en el tema de los uniformes escolares. Esta información es importante porque el padre debe prever los gastos que se van a afrontar. Toda esta información debe ser puesta en conocimiento de los padres antes de la matrícula, la norma establece 30 días antes para que los padres estén listos para el siguiente año escolar", refirió.



"Por ningún motivo se le puede restringir el acceso a las instalaciones, a las clases o incluso mandar mensajes por Whatsapp y decir que si tu hijo no viene con el uniforme no se le va a dejar ingresar. Ese tipo de situaciones no se pueden dar", sostuvo Andrea González.

