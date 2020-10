Así fue como los médicos tuvieron que terminar la operación al menor, debido a que se quedaron din energía eléctrica. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Roberto Catari Nina, padre de un niño de 10 años, denunció una presunta negligencia médica en el hospital Goyeneche, donde el menor fue operado hace seis días por médicos que tuvieron que utilizar las luces de teléfonos celulares debido a que la institución se quedó sin energía eléctrica.

El padre de familia señaló a RPP Noticias que su hijo, quien es el mayor de cuatro hermanos, se encuentra en estado de coma tras la intervención quirúrgica y hasta el momento no mejora.

“Aunque el doctor que operó a mi hijo dijo que el corte de luz no tenía nada que ver con la operación porque estaban terminando la intervención, pero en las fotos se mira que no estaban culminando. Yo creo que ha tenido que influir bastante ese corte de luz. Fue una operación delicada y no debió realizarse con la luz de los celulares”, dijo.

Además, Catari Nina dijo que el corte del servicio eléctrico cuando operaban a su hijo duró unos 20 minutos y no dos como señaló la directora del hospital.

Al respecto la subdirectora del hospital Goyeneche, Jesica Zevallos Molleda, indicó que se está pidiendo informes a los médicos que operaron al niño y a todas las áreas que se vieron afectados por el corte de luz.

“Se está pidiendo informes a los médicos que realizaban operaciones en ese momento del corte para saber en qué momento operatorio estaban. Si fue al inicio, durante o al finalizar la intervención quirúrgica. Eso se verá en los informes que envíen los departamentos”, acotó.

Zevallos dijo que el hospital Goyeneche cuenta con dos equipos electrógenos y que el día del corte de energía eléctrica uno de ellos demoró en cargar. Debido a esta situación desde la dirección han solicitado la compra de un nuevo equipo porque los actuales tienen una antigüedad de hasta 30 años.