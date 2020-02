Arequipa | “¿Qué esperaba la fiscal, que me mate?”, obrera Elena Viza tras archivo de su denuncia por discriminación

Elena Viza espera que en la instancia superior se revise y cambie la decisión de la fiscal Janet Valdivieso. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

Elena Viza Choquecondo no puede evitar quebrarse cuando recuerda el día que fue humillada y golpeada por Zuleika Alatrista Andía, en la Variante de Uchumayo de Arequipa. A un año de la agresión, las heridas psicológicas recrudecen porque la fiscal Janet Valdivieso archivó la investigación del caso por el delito de discriminación.

“Recordar es un dolor muy feo. La justicia no hace nada y los fiscales no hacen nada, qué esperaban, ¿que me mate la señora Zuleika? Y tampoco se iba a hacer justicia, porque no tengo nada, ni plata, ni estudios, ni un buen trabajo. Me indigna”, dijo Viza Choquecondo.

La trabajadora contó en RPP que su agresora le quiso dar 300 soles para que retire la denuncia y que nunca se acercó a ofrecerle disculpas. Lo ocurrido también le afectó emocionalmente a sus tres menores hijos.

“No querían ir al colegio, sus mismos compañeros los molestaban diciendo que les habían dicho porquería. Han salido jalados los tres”, apuntó.

Para el jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa, Ángel María Manrique Linares, la resolución de la fiscalía da un "mensaje de impunidad" para los casos de discriminación que puedan ocurrir en el país.

“El Ministerio Público no puede tener esta posición porque justifica un acto discriminatorio y pone en evidencia la falta de análisis jurídico. Lamentablemente esta fiscal no ha valorado el mensaje a la sociedad archivando la denuncia”, dijo Manrique Linares.

Para archivar el caso, la fiscal Janet Valdivieso, argumentó que no existen los elementos suficientes que acrediten el delito de discriminación, por lo que Alatrista Andía solo será procesada por los delitos de lesiones leves y peligro común.