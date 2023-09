Arequipa: un grupo de manifestantes intentó ingresar al evento minero Perumin

Un grupo de manifestantes que está en contra del proyecto minero Tía María intentó ingresar al Centro de Convenciones del Cerro Juli donde se realiza la convención minera Perumin. Los protestantes ingresaron por la avenida Vidaurrázaga y trataron de ingresar por la avenida Convenciones en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Frente a esto, la Policía Nacional del Perú tuvo que formar cordones humanos para que los manifestantes no logren ingresar. Alrededor de 200 agentes fueron desplazados en cerca de cinco calles de la ciudad que tienen acceso al centro de convenciones donde se llevaba a cabo el evento minero Perumin en su primera jornada.

Finalmente, los manifestantes no pudieron ingresar al centro de convenciones, y aunque no se registraron enfrentamientos mayores, hubo un intercambio de palabras entre agentes de la Policía y los protestantes. No obstante, estos últimos señalaron que van a continuar con la protesta el próximo martes, en el segundo día del evento.