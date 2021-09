Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Efe

La empresa Enel informó que a partir de este lunes 13 de setiembre habrán cortes de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

LUNES 13-09-2021

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 09:15

URB. SAN HILARION AV. 13 DE ENERO CDRA 20, MZ I, I2, I2 PRIMA, J, J2, K, K2, O, CALLE LAS GALENAS CDRA 3, ASOC. INCA MANCO CAPAC, AV. LOS POSTES ESTE CDRA 3, 4, MZ N4, Ñ-IV, IV, O2, JR. LOS GRAFITOS CDRA 3, JR. LAS TURQUESAS CDRA 3, 4, JR. LOS TERRAZOS CDRA 20.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:45 – 11:00

URB. SAN HILARION AV. 13 DE ENERO CDRA 20, MZ I, I2, I2 PRIMA, J, J2, K, K2, O, CALLE LAS GALENAS CDRA 3, ASOC. INCA MANCO CAPAC, AV. LOS POSTES ESTE CDRA 3, 4, MZ N4, Ñ-IV, IV, O2, JR. LOS GRAFITOS CDRA 3, JR. LAS TURQUESAS CDRA 3, 4, JR. LOS TERRAZOS CDRA 20.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 12:00 – 12:15

URB. MARISCAL LUZURIAGA AV. REPÚBLICA DE POLONIA CDRA 10, 11, JR. RIO PIURA CDRA 39, 40, MZ F, G, I, LL, M, URB. LOS PINOS MZ E, F, ASOC. LOS ALAMOS DE CANTO GRANDE MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, F, G, I, K, L, JR. RIO SAMA CDRA 40.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 13:45 – 14:00

URB. MARISCAL LUZURIAGA AV. REPÚBLICA DE POLONIA CDRA 10, 11, JR. RÍO PIURA CDRA 39, 40, MZ F, G, I, LL, M, URB. LOS PINOS MZ E, F, ASOC. LOS ALAMOS DE CANTO GRANDE MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, F, G, I, K, L, JR. RIO SAMA CDRA 40.

VENTANILLA 09:30 – 16:30

A.H. NUEVO AMANECER MZ A, B, C, D, D8, E, ASOC. POPULAR LA NUEVA ESPERANZA MZ F, G, H, I, J, K, A.H. CARLOS MANUEL COX MZ N, T PRIMA, A.H. LOS ROSALES DE ANCÓN MZ D2.

CALLAO 08:30 – 17:30

JR. LAZARETO CDRA 10, 11, JR. MANUEL RAYGADA CDRA 10, 11, JR. TACNA NORTE CDRA 1, 2, 3, 4, 5, JR. MIROQUESADA CDRA 10, 11, 12, CALLE MIRANAVES CDRA 1, 2, JR. AREQUIPA NORTE CDRA 4, 5, 6, JR. AYACUCHO CDRA 11, 12, JR. MONTEZUMA CDRA 10, CALLE TERCERA CDRA 1, CALLE GARCÍA CALDERON CDRA 7.

CALLAO 10:30 – 10:45

A.H. NÉSTOR GAMBETA BAJA OESTE MZ A, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E2, A1, B, B1, F, G, G2, H, H2, I, I2, J, K, M, O, P, Q, R, S, T, AV. RAMÓN CASTILLA MZ S.

CALLAO 16:15 – 16:30

A.H. NÉSTOR GAMBETA BAJA OESTE MZ A, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E2, A1, B, B1, F, G, G2, H, H2, I, I2, J, K, M, O, P, Q, R, S, T, AV. RAMON CASTILLA MZ S.

MARTES 14-09-2021

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 09:15

URB. LA HUAYRONA AV. JORGE BASADRE ESTE CDRA 6, MZ K, N, URB. SAN CARLOS AV. SANTA ROSA DE LIMA CDRA 23, JR. LOS ASBESTOS CDRA 6, MZ LL, M, N, URB. SAN GABRIEL MZ D, F.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:45 – 11:00

URB. LA HUAYRONA AV. JORGE BASADRE ESTE CDRA 6, MZ K, N, URB. SAN CARLOS AV. SANTA ROSA DE LIMA CDRA 23, JR. LOS ASBESTOS CDRA 6, MZ LL, M, N, URB. SAN GABRIEL MZ D, F.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 12:00 – 12:15

URB. SAN CARLOS MZ B, C, D, F, G, H, I, J, Q, P, R, T, T1, U1, V1, X, AV. 13 DE ENERO CDRA 23, 24, 25, AV. JORGE BASADRE CDRA 4, AV. SAN HILARION ESTE CDRA 3, JR. LAS AGATAS CDRA 4, JR. LAS ARCILLAS CDRA 24, 25, JR. LAS BALDOSAS CDRA 4, JR. LOS AZULEJOS CDRA 4, JR. LOS DIAMANTES CDRA 25, JR. LOS TERRAZOS CDRA 23, JR. PIEDRA LUNA CDRA 25, JR. LOS ESMERILES CDRA 3.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 13:45 – 14:00

URB. SAN CARLOS MZ B, C, D, F, G, H, I, J, Q, P, R, T, T1, U1, V1, X, AV. 13 DE ENERO CDRA 23, 24, 25, AV. JORGE BASADRE CDRA 4, AV. SAN HILARIÓN ESTE CDRA 3, JR. LAS AGATAS CDRA 4, JR. LAS ARCILLAS CDRA 24, 25, JR. LAS BALDOSAS CDRA 4, JR. LOS AZULEJOS CDRA 4, JR. LOS DIAMANTES CDRA 25, JR. LOS TERRAZOS CDRA 23, JR. PIEDRA LUNA CDRA 25, JR. LOS ESMERILES CDRA 3.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00

AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 315 CONDOMINIO PRADERAS CLUB BLOCKS C1, C2, D5, D6, D7, E1, E2, ASOC. 20 DE ENERO MZ C, F, B, ASOC. VIV. EL GRAMADAL MZ A, B, C, D, E, F, ASOC. VIV. SANTA MARÍA DEL GRAMADAL MZ A, B, ASOC. VIV. LAS BEGONIAS DEL NORTE MZ C, D, E, F. PUENTE PIEDRA 09:30 – 15:30 ASOC. PROP. PEQUEÑOS AVICULTORES EL DORADO ZAPALLAL MZ M, N, O, O1, P, P1.

SAN MARTÍN DE PORRES 08:00 – 17:00

A.H. NUEVO AMANECER MZ A PRIMA, B, B PRIMA, C PRIMA, D PRIMA, E PRIMA, F, F PRIMA, G, G PRIMA, H, H PRIMA, I, I PRIMA, J PRIMA, K PRIMA, L PRIMA, M PRIMA, N PRIMA, O PRIMA, P PRIMA, Q PRIMA, R PRIMA, S PRIMA, T PRIMA, U PRIMA U2, V, V PRIMA, V2, Y PRIMA, W PRIMA, W2, X1, A.H. JARDINES DE LA MILLA MZ A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, R, S.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 17:00

URB. PERÚ AV. LIMA CDRA 11, 12, PROLONGACIÓN ZARUMILLA CDRA 11, CALLE SAN FRANCISCO CDRA 1, CALLE SAO PAULO CDRA 12, 13, CALLE FRANCISCO DE ZELA CDRA 1, JR. RIOBAMBA CDRA 3, 4, PJE. LEON VELARDE CDRA 1, PJE. BELAUNDE CDRA 1, PJE. OLAYA CDRA 1, AV LIMA CON MIGUEL IGLESIAS 1143, AVENIDA ALFREDO MENDIOLA 169(MUNICIPALIDAD).

SUPE 07:30 A 17:30

C.P. LA VENTUROSA UBICADO EN EL DISTRITO DE SUPE

MIÉRCOLES 15-09-2021

CALLAO 10:00 A 16:00

NÉSTOR GAMBETTA KM.14.5

SAN ANTONIO DE CHACLLA 08:30 – 18:00

COMUNIDAD CAMPESINA DE JICAMARCA ANEXO 08 SECTOR OESTE MZ A2-1, R1, S1, T1, Y1, Z1, Z1-A, X, X1, Y-B, ASOC. VIV. PROYECTO 2000 ANEXO 08 MZ A6, B6, C6, D6, E6, F6, G6, H6, I6, J6, K6, L6, M6, N6, Ñ6, SECTOR JULIO C. TELLO MZ A, A1, A2, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S, SECTOR VILLA SOL MZ A, B, C, D, ASOC. PROP. VIV. VILLA SANTA ROSA DE HUACHIPA MZ A, B, D, E, K, L, M, N, Ñ, SECTOR VALLE EL TRIUNFO MZ A, B, C, S, A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, K3, L3, M3, M3-1, N3, O3, 03-1, P3, R3, R3-1, Q3, ASOC. VIV. CORAZON DE JESÚS MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, O, P, Q, R, T, U, V, W, X, Y, Z, SECTOR VILLA UNIÓN MZ I5, J5, A.H. 21 DE MARZO MZ D.

LIMA CERCADO 12:00 – 12:15

AV. ALFONSO UGARTE CDRA 13, AV. BOLIVIA CDRA 3, 4, 5, AV. URUGUAY CDRA 4, JR. CHOTA CDRA 12, 13, JR. GARCIA CALDERÓN CDRA 1, JR. IQUIQUE CDRA 5, 6, JR. WASHINTON CDRA 12.

LIMA CERCADO 13:45 – 14:00

AV. ALFONSO UGARTE CDRA 13, AV. BOLIVIA CDRA 3, 4, 5, AV. URUGUAY CDRA 4, JR. CHOTA CDRA 12, 13, JR. GARCÍA CALDERÓN CDRA 1, JR. IQUIQUE CDRA 5, 6, JR. WASHINTON CDRA 12.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 17:00

ASOC. LOS LIBERTADORES JR. JOSÉ OLAYA CDRA 4, JR. LOS PRECURSORES CDRA 5, JR. MANUEL PEZET CDRA 4, 5, JR. SUCRE CDRA 1, JR. THOMAS COCHRANE CDRA 5, MZ A, A1, B, G, G PRIMA H, W, Y, Z.

VENTANILLA 09:30 – 16:30

A.H. LOMAS DE VENTANILLA MZ B5, B6, B7, C1, C2, C3, C4, C8, D1, D2, K7, K8, X3.

CALLAO 08:30 – 18:30

AV. SAENZ PEÑA CDRA 7, JR. CUZCO CDRA 1, AV SAENZ PENA CDRA 7 ESQ. JR. CUZCO CDRA 1 SUM REF 108978.



JUEVES 16-09-2021

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

ASOC. DE POBLADORES POSES DEL SCT EL VALLE JICAMARCA ANX 22 MZ CLL, CM, CN, CÑ, CO, CP, CQ, CR, CR1, CS, CT, CU, CV, CV1, CV2, CW, CY, CZ, DE, AGRUP. GRUPO BUNKER ANEXO 22 JICAMARCA MZ CR1, CR3, CR8A, CR8B, CR8C, CR8D, CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS4A, CS4B, CS4C, CS4D, CS4E, CS4F, CT, CT1, CT2, CU, CU1, CU6, DQ9A, GRUPO LOS INDUSTRIALES SECTOR EL VALLE ANEXO 22 JICAMARCA MZ CS6, CS7, CS8, CS9, CS11, CS12, CS13, CS13A, CS13B, CS14, CS14A, CS15, CS16, CS17, CS18, CS20A, CS21, CS22, CS25, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT7A, ASOC. DE POB DE A.H. LOS ENCANTOS SCT EL VALLE ANX 22 JICAMARCA MZ CW1, CW2, CW3, CW4, CW5, CW6, CW8, CX, CX1, CX2, CX3, CX4, CX5, CX6, CX7, CX7A, CX8, CX9, CX10, CX11, CX5A, CX5B, CX5C, CY1, ASOC. LOS ANGELES ANX 22 JICAMARCA MZ CY2, CY2A, CY2B, CY2C, CY2D, CY3, CY3A, CY3B, CY3C, CY3D, CY4, CY4A, CY4B, CY4C, CY4D, ASOC. LOS PINOS SCT EL VALLE ANX 22 JICAMARCA MZ CV1, CV1A, CV3, CZ1, CZ1A, CZ1B, CZ1C, CZ1D, CZ1E, CZ1F, CZ1G, CZ1H, CZ1I, CZ1J, CZ1K, CZ1L, CZ1M, CZ1N, CZ1O, ASOC. DE POB PARAISO DEL VALLE ANX 22 JICAMARCA, MZ A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B10, C, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C10, CZ3, D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, DZ3, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F, F1, L, N, ASOC. MIRADOR DEL SECTOR EL VALLE ANEXO 22 JICAMARCA MZ CZ3, CZ7, CZ8, CZ9, CZ10, CZ11, CZ12, CZ13, CZ14, CZ15, CZ16, CZ17, CZ19, CZ20, CZ21, CZ22, CZ23, CZ24, CZ25, CZ26, CZ7, CZ28, CZ29, CZ30, CZ31, CZ32, CZ33, CZ34, CZ35, CZ36, CZ37, CZ38, CZ41, CZ42, CZ43, CZ44, CZ45, CZ46, ASOC. DE POSES. LAS FLORES DE JICAMARCA ANEXO 22 MZ DZ3, DZ4, DZ5, DZ6, DZ7, DZ8, DZ9, DZ10, DZ11, DZ11A, DZ12, DZ 12A, DZ12B, DZ14, DZ15, DZ16, DZ17, DZ24, DZ25, DZ26, DZA1, A.H. VALLE SAGRADO ANX 22 JICAMARCA SCT III MZ A, B, C, D, D1, E, E1, F, G, G1, H, I, J, J1, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Z, ASOC. SCT LOS JARDINES DEL VALLE ANX 22 JICAMARCA MZ FZ, FZ1, FZ1A, FZ5, FZ6, FZ6A, FZ8, FZ9, FZ10, FZ10A, FZ11, FZ12, FZ12A, FZ13, FZ13A, FZ14, FZ14A, FZ15, FZ15A, FZ16, FZ16A, FZ17, FZ17A, FZ17B, FZ18.

BREÑA 09:00 – 09:15

AV. JORGE CHAVEZ CDRA 0, 1, AV, ZORRITOS CDRA 4, 5, 6, AV. BAQUERO CDRA 4, JR. PACASMAYO CDRA 8, JR. HUANCABAMBA CDRA 17, JR. LORETO CDRA 2, JR. POMABAMBA CDRA 5, 6, JR. YURUA CDRA 2, JR. YUNGAR CDRA 1, P.J. JORGE CHAVEZ MZ A.

BREÑA 10:45 – 11:00

AV. JORGE CHAVEZ CDRA 0, 1, AV, ZORRITOS CDRA 4, 5, 6, AV. BAQUERO CDRA 4, JR. PACASMAYO CDRA 8, JR. HUANCABAMBA CDRA 17, JR. LORETO CDRA 2, JR. POMABAMBA CDRA 5, 6, JR. YURUA CDRA 2, JR. YUNGAR CDRA 1, P.J. JORGE CHAVEZ MZ A.

BREÑA 12:00 – 12:15

JR, AIJA CDRA 1, 2, AV. VENEZUELA CDRA 13, 14, JR. FULGENCIO VALDEZ CDRA 5, 6, CALLE MANOA CDRA 5, 6, 7, JR PASTAZA CDRA 1, 2, 3, CALLE NAPO CDRA 2, 3, 4, JR. CARHUAZ CDRA 8, 9, 10, 11, 12, JR. CHAMAYA CDRA 4, 5, 6, 7, JR. JANGAS CDRA 3, 4, 5, 6, JR. RONZELEN CDRA 1, JR. SUCHA CDRA 1, 3, 4, 5, JR. TICAPAMPA CDRA 1, 3, 4, JR. AGUARICO CDRA 4, JR. PARIACOTO CDRA 9, JR. PILCOMAYO CDRA 1, JR. MARCARA CDRA 1.

BREÑA 13:45 – 14:00

JR, AIJA CDRA 1, 2, AV. VENEZUELA CDRA 13, 14, JR. FULGENCIO VALDEZ CDRA 5, 6, CALLE MANOA CDRA 5, 6, 7, JR PASTAZA CDRA 1, 2, 3, CALLE NAPO CDRA 2, 3, 4, JR. CARHUAZ CDRA 8, 9, 10, 11, 12, JR. CHAMAYA CDRA 4, 5, 6, 7, JR. JANGAS CDRA 3, 4, 5, 6, JR. RONZELEN CDRA 1, JR. SUCHA CDRA 1, 3, 4, 5, JR. TICAPAMPA CDRA 1, 3, 4, JR. AGUARICO CDRA 4, JR. PARIACOTO CDRA 9, JR. PILCOMAYO CDRA 1, JR. MARCARA CDRA 1.

PUENTE PIEDRA 15:00 – 16:00

ASOC. VIV. ROSALUZ II (PROG. RES. LOS VIÑEDOS) MZ A, B, B PRIMA, C, CH, D, E, F, G, G PRIMA, H, I, I PRIMA, J, K, ASOC. VIV. RESIDENCIAL VISTA ALEGRE MZ A, B, C, E, F, G, H, A.H. IMPERIAL MZ A, B, C, ASOC. VIV. RESIDENCIAL EL PALOMAR MZ A, B, C, D, E, ASOC. PROP. VIV. ANTONIO RAYMONDI MZ A, B, C, D, ASOC. PROP. QUIÑONEZ MZ A, B, C, D, E, F, G, L, ASOC. ROSA LUZ I ETAPA MZ A1, B1, C1, D1, K1, L1, M1, O, O1, O2, P, R, S, T, U, V, PROG. VIV. VILLA LOS OLIVOS MZ A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. LAS PALMERAS MZ A, B, C, D.

CARABAYLLO 09:00 – 17:30

C.P. CASSINELLI MZ B, C, D, E, E1, F, G, I, K, L, N, O, U, C.P. CASA HUERTA EL PARAISO MZ A, B, C, D, E, F, G, C.P. SANTA MARGARITA MZ C, C.P. LOS HUERTOS DE RIO SECO MZ A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, F1, F2, F3, G1, G2, H1, H2, H3, I1, I2, I3, J1, J2, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, N3.

VENTANILLA 09:30–12:30

CIUDAD PACHACUTEC AV. 225/ LOS DIBUJANTES

VIERNES 17-09-2021

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

A.H. ENRIQUE MONTENEGRO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 18:00

A.H. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI MZ H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9 H10, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I10, I11, I12, I13, I15, I16, I17, I18, J1, J2, J3, J4, J7, G8, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8, K18, K19, K20, P8, P9, A.H. 10 DE OCTUBRE MZ E2, E3, E4, E5, F9, F10, F11, F12, F13, F17, J5, AGRUP. FAM. EL MIRADOR DE MARIÁTEGUI MZ A, P.J. 25 DE NOVIEMBRE MZ B, B PRIMZ, C, C PRIMA, E, A.H. ESMERALDA DE LOS ANDES MZ K5, K6, K7, K8, K9, SCT VISTA ALEGRE DEL CERRO MIRADOR A.H. PERUANOS UNIDOS MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, P7A, P8A, P8C, P8E, P8G.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 12:00 – 12:15

URB. MANGOMARCA AV. LAS LOMAS CDRA 11, 12, MZ B1, C1, D1, E1, H1, I1, L1, Ñ1, AV. MANGOMARCA CDRA 4, 5, 6, AV. LOS KEROS CDRA 11, CALLE CALCUCHIMAC CDRA 4, 5, 11, CALLE CALASASAYA CDRA 11, CALLE COLINAS CDRA 4, CALLE KOTOSH CDRA 10, JR. TEMPLO DE ASPEROS CDRA 6, JR. ACAPANA CDRA 11, 12, JR. PALLKA CDRA 11, 12.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 13:45 – 14:00

URB. MANGOMARCA AV. LAS LOMAS CDRA 11, 12, MZ B1, C1, D1, E1, H1, I1, L1, Ñ1, AV. MANGOMARCA CDRA 4, 5, 6, AV. LOS KEROS CDRA 11, CALLE CALCUCHIMAC CDRA 4, 5, 11, CALLE CALASASAYA CDRA 11, CALLE COLINAS CDRA 4, CALLE KOTOSH CDRA 10, JR. TEMPLO DE ASPEROS CDRA 6, JR. ACAPANA CDRA 11, 12, JR. PALLKA CDRA 11, 12.

ANCÓN 09:30 – 17:30

A.H. LOS ROSALES MZ A, B, I14, I14 PRIMA, I14A, I14B, I14C, I15, I16, I17, I18, AGRUP FAM. DEL SECTOR FELIPE ARAKAKI SHAPIAMA MZ A, B, C. CALLAO 14:00 – 17:30 CR VENTANILLA KM.7.5 PLAYA OQUENDO.

VENTANILLA 08:30 – 18:30

URB. ANTONIA MORENO DE CÁCERES SECTOR A MZ A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, V, Z, URB. ANTONIA MORENO DE CÁCERES SECTOR III MZ B, C, D, F, G, P, Q, S, V, CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIA MORENO DE CACERES MÓDULO A, EDIF. F1, F2, H3, H4, PLAZA 2 EDIF. H3, H4, URB. CIUDAD DEL DEPORTE MZ B, C, D, E, A.H. ANTONIA MORENO DE CÁCERES SECTOR PUERTO PUEBLO MZ A, B, C, D, E, M, N, O, P, S, AV NÉSTOR GAMBETTA KM 6,600 (SEMAFORO), PUESTO SEGURIDAD Nro 4, AV NÉSTOR GAMBETA ENTRADA URB ANTONIA MORENO DE CÁCERES, AV NÉSTOR GAMBETTA S/N (HOSPITAL CHALACO), KM 18.5 DE LA CARRETERA VENTANILLA.

SÁBADO 18-09-2021

SAN MARTÍN DE PORRES 08:00 – 18:00

URB. VALVIEZO JR. BERNARDO ALCEDO CDRA 1, 2, AV, LOS ALAMOS CDRA 1, 2, AV. LOS CONQUISTADORES CDRA 1, 2, AV. TUPAC AMARU CDRA 1, 2, AV. GONZALES DE FANNING CDRA 2, AV. JHON F. KENNEDY CDRA 1, 2, 3, CALLE JOSE GALVEZ CDRA 1, 2, 3, AV LOS LIBERTADORES CDRA 1, 2, CALLE LOS LIRIOS CDRA 1, CALLE LOS PINOS CDRA 1, 2, CALLE LOS JAZMINES CDRA 1, 2, CALLE LOS ROSALES CDRA 1, JR. JOSE DE LA TORRE UGARTE CDRA 1, 2, AV. JOSE GRANDA CDRA 20, 21, 22, 23, AV. 27 DE OCTUBRE CDRA 3, CALLE ALBERTO HIDALGO CDRA 1, AV. LUNA PIZARRO CDRA 3, 4, JR. DOMINGO SARMIENTO CDRA 1, CALLE ADOLFO BECQUER CDRA 1, CALLE RUBÉN DARIO CDRA 1, JR. TOMAS ALVA EDINSON CDRA 1, CALLE DANIEL ALOMIA ROBLES CDRA 2, JR. JUAN VALERA CDRA 1, MZ S, H, AV. LOS NARANJOS CDRA 1, AV. LOS OLIVOS CDRA 1, CALLE LOS EUCALIPTOS CDRA 1, 2, CALLE LAS BEGONIAS CDRA 1, CALLE LOS CEDROS CDRA 1, CALLE LOS GERANIOS CDRA 1, CALLE LOS LAURELES CDRA 1, CALLE LOS CIPRECES CDRA 1, 2, CALLE CHOQUEHUANCA CDRA 1, CALLE LOS INCAS CDRA 0, 1, 2, 3, CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO CDRA 1, JR. LOS ROBLES CDRA 1, A.H. SANTA ANA MZ A, A.P.V. 3 DE OCTUBRE MZ B, CALLE LAS CEREZAS CDRA 1, CALLE LAS ORQUIDEAS CDRA 1, CALLE LOS PACAES CDRA 1, A.H. 12 DE DICIEMBRE (JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI) MZ A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, Ñ, A.H. VISTA ALEGRE MZ A, B, C, D, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, A.H. SANTA ROSA MZ A, B, C, D, D1, D2, D3, E, E1, E2, E3, F, F1, F2, F3, G, H, H1, I, I1, J, J1, K, L, M, M PRIMA, N, Ñ, O, P, Q, AV. CHIMPU OCLLO CDRA 2, CALLE LAS DALIAS CDRA 1, CALLE LOS ÑISPEROS CDRA 1, A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES DE PALAO MZ A, B, C, D, D PRIMA, E, F, G, H, I, J, K, A.H. SANTA ROSA, MZ H1, L, O, A.H. PILAR NORES DE GARCIA O 4 DE ENERO MZ A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, N, X, Y, Z, A.H. 30 DE AGOSTO MZ C, D, E, E1, F, G, H, JTO.ANTENA REPETIDORA DEL CERRO LA MILLA, CERRO LA MILLA ALEDAÑO A SUM.1130985, CERRO LA MILLA S/N ALEDANO SUM 1111139, CERRO LA MILLA (COSTADO SUM 2261236, MZ E LT 5 ASO VIV SAN VALENTÍN.

CALLAO 09:00–17:30

AV. ELMER FAUCETT CUADRA 47

VEGUETA 09:00 A 14:00

ZONA DE SANTA ISABEL – HAYDUCK, UBICADO EN EL DISTRITO DE VEGUETA.