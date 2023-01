Para evitar que el sector hotelero quiebre a causa de las manifestaciones, Monsalve pidió que al gobierno de Dina Boluarte "tomar las riendas del país" y entablar el diálogo con las regiones en conflicto. "Una vez que se tomen las riendas y se ponga el orden debido, se debe empezar con una promoción muy fuerte en el exterior, porque el que no está, no existe y Perú tiene mucha competencia de otros destinos turísticos. Además, que se le dé la verdadera importancia al sector turismo que hasta ahora no se le da. Eso es importante para nosotros para poder salir adelante", comentó.