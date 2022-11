Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: PCM

El primer ministro parece haber escogido el peor momento para crear un nuevo frente de batalla. Todavía no se ha apaciguado el impacto producido por sus declaraciones insultantes y misóginas contra la periodista Sol Carreño, pero Aníbal Torres ha creído oportuno abrir una polémica sobre puntos políticamente cruciales de nuestra Constitución. ¿Por qué lo hace ahora, a pocos días de la llegada de la Comisión de Alto Nivel de la OEA? ¿Es una prioridad recurrir a todos los argumentos, válidos y no válidos, para atizar la polarización entre el Ejecutivo y el Congreso? Es evidente que necesitamos cambios en la Constitución. Para luchar más eficazmente contra la corrupción, por ejemplo. O para hacer algunas reformas políticas que contribuyan a que las próximas elecciones no nos conduzcan a los mismos entrampamientos derivados de las elecciones del año pasado. Pero eso requiere una voluntad real de concertación que permita poner las energías al servicio de lo esencial: la reactivación económica, la eficacia de la gestión pública, la mejora de la calidad de vida de los peruanos.

Mientras el gobierno maniobra, los empresarios convocados por IPAE han inaugurado ayer la 60 edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos, más conocida por su sigla CADE. En espera de la intervención del ministro de Economía y la eventual presencia del presidente Pedro Castillo, la sesión inaugural estuvo dedicada a promover el liderazgo de una nueva generación de empresarios y a concentrarse en los tres criterios indispensables para el desarrollo de nuestro país: la inversión privada, la eficiencia del Estado y la defensa de la democracia. Tres criterios que deben ser perseguidos en conjunto.

Las cosas como son