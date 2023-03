La joven, autodenominada ‘Mommy Yankee’, es acusada de liderar la red ‘Los QR de la Estafa’. | Fuente: Video: RPP | Foto: Policía de España

Pamela Cabanillas Sánchez (18), joven sindicada de haber estafado a cientos de personas con entradas falsas para los conciertos de Daddy Yankee, en octubre de 2022, ha sido capturada en el distrito madrileño de Carabanchel, en España.

La detención de la joven, acusada de liderar la red criminal ‘Los QR de la Estafa’, se produjo tras un trabajo coordinado entre la Policía Nacional del Perú y la INTERPOL de Italia y España. La PNP anunció que dará más detalles de la captura al promediar las 03:00 p.m. de este miércoles, 1 de marzo.

El pasado 14 de febrero, el Poder Judicial había ordenado la captura a nivel nacional e internacional de Cabanillas como presunta autora del delito de estafa agravada y otros por el caso de venta de entradas para el concierto de artistas musicales como Daddy Yankee, Bad Bunny y otros.

La orden fue emitida luego de declararse fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 18 meses, a solicitud del Ministerio Público. La firma digital es de María del Carmen Lauya Méndez, jueza del Noveno Juzgado de Penal de Investigación Preparatoria de Lima, con sede en Iquitos.

🚔Detenida una fugitiva de #Perú por vender entradas de conciertos de música de manera fraudulenta



📍La hemos localizado en el distrito de #Carabanchel



❌Se le imputan varios delitos, entre ellos estafa agravada y suplantación de identidad#SomosTuPolicía pic.twitter.com/1NG2pjJDHM — Policía Nacional (@policia) March 1, 2023

Estafa millonaria

Cabanillas Sánchez habría clonado la página de Teleticket para generar entradas virtuales falsas a diferentes conciertos, entre ellos el de Daddy Yankee, Morat, Coldplay, Bad Bunny y partidos de fútbol. Según señaló en una entrevista a Panorama, realizada en octubre del año pasado, dichas estafas habrían tenido lugar entre marzo y octubre del 2022 y habrían ascendido a 85 957 soles.



La investigada ofrecía las entradas por redes sociales y aseguraba que su padre trabajaba en la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC). De esta manera, justificaba el bajo precio que ofertaba.

Además, se reunía con sus víctimas, mostraba su documento de identidad y los llevaba hasta su presunto domicilio, ganándose la confianza. Tras realizar la transacción, bloqueaba a los agraviados para evitar reclamos.

Los delitos imputados contra Pamela Cabanillas son: estafa, suplantación de identidad y falsificación de documentos que tienen una pena privativa de la libertad máxima de 8, 4 y 5 años, respectivamente.

Prófuga de la justicia



Antes de ser detenida, Pamela Cabanillas se encontraba en Europa, entre Italia y España. A inicios de noviembre intentó entregarse a las autoridades internacionales; sin embargo, fue liberada por no tener orden de captura.

"No me he arrepentido (de entregarme). No me aceptaron las autoridades europeas, me dijeron que no tengo una orden de captura que solamente es una alerta azul para saber mi ubicación. Me tomaron mis huellas dactilares, me preguntaron dónde vivía y me botaron de la dependencia policial. Pasó lo mismo en el consulado peruano", sostuvo.

El pasado 17 de noviembre fue detenida por las autoridades españolas por "robar bajo la modalidad de tendera", según informó en aquel momento el jefe de la División de Estafas de la Dirincri, Manuel Cruz.

Pero el 3 de diciembre fue liberada por considerarse que se trataba de un "delito menor".