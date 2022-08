Cardenal Barreto: "Nunca hubo una situación tan grave con acusaciones y evidencias de corrupción del entorno familiar del presidente"

Cardenal Pedro Barreto | Fuente: RPP

El cardenal Pedro Barreto consideró este viernes que nunca antes en la historia del país se ha vivido una "situación tan grave" con acusaciones contra el presidente, su familia y algunos ministros de Estado.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el cardenal Pedro Barreto comentó el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) emitido el jueves que "frente al deterioro político y social" busca "una salida urgente y creativa" a la crisis política.

"En la historia del Perú nunca ha habido una situación tan grave como la que estamos viviendo con acusaciones y evidencias de corrupción del entorno familiar del presidente y Poder Ejecutivo y también del entorno de los ministros de Estado y de otras personas allegados a él. Además, con todo este descrédito del Congreso de la República, que de alguna manera tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo están de espaldas a la realidad dura y difícil del país, por eso hemos emitido este mensaje de esperanza porque los momentos difíciles en la vida política tenemos que generar estos principios y valores que unan a toda la población peruana", dijo.

"Alta corrupción generalizada"

El cardenal Pedro Barreto sostuvo que la situación de "alta corrupción generalizada" en el Poder Ejecutivo, Legislativo y en las instituciones del Estado ha llegado a "extremos inimaginables" en el país. Lamentó que es vergonzoso que la percepción en el Perú el año pasado ha sido el más alto.

"Esto nos avergüenza por un lado, pero al mismo tiempo no anima a trabajar en principios y valores irrenunciables que toda sociedad civil si quiere salir adelante debe manifestar. Creemos, además, los obispos creemos que hay una reserva moral, una resistencia a no dejarnos llevar por este desánimo. Desde el espacio humilde de los más pobres y desde instituciones de la sociedad están buscando salidas democráticas urgentes como lo decimos en el comunicado", expresó.

Ante la consulta si se rompió el diálogo con Palacio de Gobierno y el Congreso de la República, el cardenal Pedro Barreto aclaró que la Iglesia Católica siempre está dispuesta al diálogo, pero con respeto, búsqueda del bien común, una "sana autocrítica" de errores cometidos.

"Pero cuando no hay estas condiciones, realmente nosotros podemos decir y afirmar que no podemos dialogar cuando la otra parte no está dispuesta a ser transparente y verdadera", afirmó.

Proclama Ciudadana incumplida

Asimismo, el cardenal Pedro Barreto señaló que el Gobierno no ha cumplido con los compromisos asumidos en la Proclama Ciudadana que firmó Pedro Castillo antes de ser elegido presidente, por la que se comprometió a la lucha contra lo corrupción, respeto a los derechos fundamentales, entre otros temas.

"Estuve presente como testigo en nombre de otras instituciones de la sociedad civil para poder asegurar ante el país y (Pedro Castillo) juramentó tocando la bandera. Lamentablemente los hechos acreditan que esa Proclama no fue cumplida. Esto tenemos que decirlo con muchísima claridad", resaltó.

