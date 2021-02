Germán Málaga | Fuente: RPP / Andina

El abogado del médico Germán Málaga, Luis Vivanco, señaló este viernes que no existe una sola indagación que involucre a su patrocinado para presionar al Ministerio Público a una detención preliminar por el caso 'Vacunagate', como lo ha solicitado la Procuraduría Anticorrupción.



En enlace telefónico con el programa Conexión de RPP, la defensa legal del responsable de los ensayos clínicos de Fase III de la vacuna de Sinopharm en el Perú, precisó que recién la Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar.



"No entiendo cuál es la finalidad de presionar a la Fiscalía para empujarla a que tome la decisión de prisión preliminar que no corresponde en este momento, no se ha hecho ninguna indagación, no hay ninguna prueba por asegurar, no hay ningún elemento que haga suponer que de alguna de las personas involucradas se va a sustraer a la acción de la justicia, por el contrario en el caso de mi patrocinado viene colaborando, ha asistido al Congreso, ha asistido a las comisiones que se le han notificado", dijo.



"Protagonismo maligno"

El abogado Luis Vivanco cuestionó a la procuradora Judith Villegas y consideró que hay un concurso entre la Procuraduría, algunas corrientes de opinión y medios de comunicación para presionar a la Fiscalía a tomar "decisiones apresuradas en un contexto irregular".



"Mi absoluta indignación por esta declaración que ha sucedido de este pedido de prisión preliminar por parte de la Procuraduría, estoy indignado al ver este protagonismo maligno que ejerce la procuradora al precisar una solicitud absolutamente ilegal", dijo.



Finalmente, destacó que el doctor Germán Málaga tendrá una presencia activa para colaborar y esclarecer la vacunación fuera de los ensayos clínicos de Sinopharm en el marco de las investigaciones que se aperturen a nivel de Fiscalía.



Esta noche, la procuradora pública adjunta anticorrupción, Yudith Villegas, informó a RPP que se pidió al Ministerio Público la detención preliminar por siete días de los implicados en la vacunación anticipada contra el COVID-19.



La solicitud comprende a Germán Málaga y los integrantes de la comisión multisectorial encargada del proceso de adquisición de las vacunas de la farmacéutica Sinopharm.



