¿Cómo es la cultura de Qatar y qué reglas se deben seguir para alentar a la selección peruana en el repechaje?

El mundial Qatar 2022 está a solo meses de disputarse y diversos ciudadanos de todo el mundo ya están planificando su viaje al país árabe. Sobre todo los peruanos que buscan seguir mostrando estar en todos lados como en Rusia 2018.

Pero antes, es importante conocer la cultura árabe —conocida por el respeto a la religión islámica (Sharía) y ser una sociedad conservadora— que tiene ciertas restricciones que los peruanos deben tener en cuenta. ¿Cuáles son?.

Rania Hanania, consultra cultura, traducotra y profesora del idioma árabe, comentó en RPP Noticias que debido al evento internacional se están tolerando ciertos comportamientos al estar Qatar en los ojos del mundo.

"Poco al mundo árabe está abierto al mundo y hay ciertas cosas con tolerancia. Pero hay asuntos a tomar en cuenta como la comida, el alcohol, la vestimenta, la comida de cerdo", señaló en el programa Encendidos.

"La sociedad qatarí es donde la mayoría es de religión islámica. En Qatar rige la ley de Sharía que se apega a la enseñanza del Corán", añadió.

"No se pueden decir lisuras en voz alta y hay algunos gestos con las manos que no se pueden realizar ".



¿Cuáles son las restricciones?

Si bien cuando hay un partido de fútbol y la selección de tu país anote un gol, habrá gritos, cánticos, abrazos y demás estilos de celebraciones. En ese sentido, Rania Hanania aseguró que los países del golfo hay ciertas prohibiciones.

"Hay ciertos gestos en la mano que son castigados, también sacar los dedos relacionado a insultos o hacer lisuras. Eso está penalizado por la ley. Tampoco está permitido hablar lisuras de forma fuerte ya que no está aceptada por la sociedad (árabe)", enfatizó.

Además, señaló que hay límites en caso de muestras de afecto en los espacios públicos.

"Pueden agarrarse de la mano normal o abrazarse celebrando, pero no tanto un abrazo más cariñoso o tocamientos entre sí. [Sobre la comunidad LGBT] En personas del mismo sexo es intolorable en la cultura árabe", señaló.

¿Cómo restrigen estas medidas en los países árabes? Rania Hanania explicó que existe la Policía de la moral, que se encarga del control en los espacios públicos, y se realiza desde una llamada de atención hasta una detención o multa.

"Si una persona tienen una detención, multa, infracción cualquiera o no ha pagado el hotel, no se le va a permitir salir del país (Qatar). Siempre se le va a notificar y no saldrá si no paga lo que tiene que pagar", enfatizó.

"El Whatsapp está restringido, solamente se puede conversar por mensajes de texto. No se pueden hacer llamadas de Whatsapp pero sí mensajería instantánea. Hay personas que se pueden colgar de otro APN pero igual será controlado", declaró Rania Hanania sobre las restricciones móviles en los países árabes.



Añadió que los países árabes son bilingüe de primera categoría (inglés y árabe), pero que el idioma árabe es muy complejo ya que dependerá del uso lingüistico en las palabras.

"Hay cantidad de personas de origen indú, de Pakistán, y habrá facilidad en esos temas, imagino que el Gobierno (catarí) está preparado con diveros intérpretes y traductores al ser el idioma árabe un poco complejo", declaró Hanania en RPP Noticias.