Nelson Shack se refirió al proceso de vacancia contra el presidente Vizcarra. | Fuente: Foto: Presidencia

El contralor general de la República, Nelson Shack, se mostró preocupado por los efectos que podría generar una eventual aceptación de la vacancia presidencial por parte del Congreso cuando el país atraviesa por los efectos generados por la pandemia COVID-19. Para el titular de la Contraloría, las autoridades deberían centrarse en superar estos problemas.

"Está claro que afecta a la estabilidad del país en general. Evidentemente es una situación en la que, dada la crisis que tenemos, y no solamente una, tenemos varias, y lo que más necesitamos es que todas las entidades trabajen cumpliendo con su función fundamental, sobre todo en la provisión de bienes y servicios que la población requiere y, evidentemente, situaciones como estas afectan esas posibilidades", señaló.

Durante una jornada informativa con medios de comunicación, el contralor recordó que la vacancia trae consigo la remoción del presidente y, por lo tanto, un cambio de Gabinete y de algunas instituciones, situación que generaría un cambio en el Poder Ejecutivo y traería consigo una reducción en la capacidad de ejecución de las entidades.

"Lo que queremos es que se cumplan con los procesos de reactivación económica, que se siga atendiendo con mayor efectividad la pandemia y que las autoridades respondan lo que tienen que responder, que aclaren lo que tienen que responder porque para beneficio de todos los peruanos es necesario que tengamos claro lo que ha pasado", apuntó.

Esta tarde, el presidente Martín Vizcarra se mostró en contra de la nueva moción de vacancia presidencial aprobada por el Congreso de la República el pasado lunes. Durante un evento, el jefe de Estado dijo que, pese a esto, lo acepta y pidió al Parlamento que adelante la fecha de su presentación.

"No estamos de acuerdo con la decisión que ha tomado ayer el Congreso, pero la aceptamos porque somos demócratas y le pedimos que pongan la fecha en esta semana para estar ahí y poder de una vez por todas dar vuelta a la página", señaló.

"Cítenme en el término de la distancia, no dejemos más tiempo. Puedo ir el jueves mismo, puedo ir el viernes, pero no dejemos más tiempo en la incertidumbre. Estoy dispuesto a ir porque tengo la frente en alto y nunca me corro. Estaré presente en el Congreso, pero no la próxima semana, les pido que pongan fecha para esta semana y acabar de una vez por todas con la incertidumbre que tanto daño hace al país", añadió.

