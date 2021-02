Cientos de personas participaron ayer domingo en una manifestación en contra de la cuarentena. | Fuente: EFE

El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, hizo un llamado a los ciudadanos que están saliendo a manifestarse en contra de la nueva cuarentena a que cumplan con las medidas de bioseguridad para evitar los contagios de la COVID-19.

El ministro no se pronunció sobre una posible prohibición o sanción, teniendo en cuenta que la norma impide salir de casa más de una hora salvo para trabajar en alguna de las actividades permitidas, para lo cual se debe portar un pase laboral.

"Creo que es importante reiterar esta invocación a que todos los ciudadanos, más alla de las posibles justificaciones que tengan para realizar algún tipo de movilización, cumplan en todo momento con las medidas de bioseguridad necesarias", dijo este lunes en una conferencia de prensa.

El ministro señaló que han comprobado el incumplimiento de las restricciones durante estas protestas; sin embargo, no se han efectuado detenciones durante estos eventos.

"Hemos visto movilizaciones de carácter pacífico y en ellas hemos visto que no se han cumplido las medidas sanitarias respectivas. Hasta donde tenemos entendido, ayer no hubo ninguna detención, hoy no tenemos el reporte todavia de la Policía Nacional sobre ello".

Neyra Sánchez reiteró que "la salud pública depende de todos nosotros y del comportamiento de todos y cada uno de los ciudadanos".

"Es algo que venimos recalcando y haciendo un llamado para que nos comportemos de la mejor manera. El no uso de mascarilla o su uso inadecuado pone en riesgo no solo nuestra salud, sino de las personas que están con nosotros", añadió.

En otro momento de la conferencia, indicó que desde el inicio de la nueva cuarentena, un total de 6 645 personas fueron intervenidas a nivel nacional.

También dijo que entre el 31 de enero y hoy se ha aplicado multas a 5 757 personas que cometieron infracciones, como circular por las calles sin el pase laboral respectivo o salir de casa sin la justificación adecuada. En tanto, 2 023 personas fueron trasladadas a centros de retención temporal.