Joven policía venció el nuevo coronavirus y compartió emotivo mensaje a sus compañeros | Fuente: RPP Noticias

El suboficial de tercera de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT) de Chiclayo, región Lambayeque, Tommy Jiménez, venció el nuevo coronavirus y llegó hasta su compañía (Escuadrón de Emergencia) para compartir un emotivo mensaje de aliento para sus compañeros, que siguen en la primera línea de batalla luchando contra la enfermedad.

“Gracias a Dios. A la moral de muchos compañeros que me llamaban. He logrado superar esta batalla y aún sigo luchando. Es una constante recuperación. No me di por vencido. Yo decía cuando estaba en el hospital: “Tengo que salir del Hospital, Tengo que salir del Hospital. A seguir patrullando las calles. A ver a mi familia”, expresó.

El joven policía, preparado para operaciones de alta complejidad, contó que le tocó vivir un duro momento al ver a otros compañeros morir por la enfermedad.

“Los cadáveres llegaban a cada momento. Muchas personas perdieron la vida. Pero pese a ello, les daba aliento. “¡Señor coma!, ¡Señor tranquilo!”. Haciendo la función de policía, porque nunca dejé de ser policía. Había personas que no resistían”, comentó.

Pidió a sus colegas encomendarse a Dios en este trabajo, porque según él en plena oración durante las noches recibió un mensaje celestial.

“Antes de salir y al regresar récenle y ruéguenle a Dios. Porque aquí yo conocí lo que era la palabra de Dios. Aquí aprendí a hacer una oración que nunca hacía. Yo oraba todas las noches con un policía de Pacora y los dos nos salvamos, aunque él no pudo despedirse de su hijo que murió, por estar internado. Es bien triste esto. Solo Dios es dueño de nuestra vida y a mí me dio un mensaje diciéndome: “A ti todavía no, aún tienes para luchar por los demás”, añadió.

Al final pidió a los policías rescatistas, de emergencia y de todas las unidades operativas seguir firmes en este trabajo, porque la mejor recompensa ahora es salvar más y más vidas.