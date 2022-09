¿Cuál es la situación respecto a la falta de agua potable en algunas zonas del país?

Madre de Dios: Más de 400 familias de la asociación de vivienda Villa Campo Verde no cuentan con los servicios básicos de agua potable y desagüe. El señor Martín Murillo, vecino del lugar, contó que las cisternas venden agua por 25 soles el cilindro o bidón, el cual les dura en promedio un día y medio. "Tenemos acá diez años y hasta ahorita no se ve ningún proyecto. No se sabe nada de las autoridades de acá del gobierno, sobre todo del presidente de la asociación", lamentó el vecino.