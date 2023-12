¿Cuáles son los documentos que debo portar al conducir un vehículo?

¿Qué es el permiso de circulación y por qué es importante portarlo? Bautista señaló que el permiso de circulación es un documento que expide Provías a aquellos vehículos que realizan cargas sobredimensionadas (que sobrepasan peso y dimensiones). De no llevarlo, el conductor puede ser acreedor de una infracción que se tipifica con el código M26, que equivale al 12% de una UIT, indicó.

12 Dec 2023 - 01:07

Multa por no usar el cinturón de seguridad: En otro momento de la entrevista, Bautista se refirió a la multa que debe pagar un conductor si no utiliza el cinturón de seguridad o permite que los demás ocupantes del vehículo no la usen. "El porcentaje de las papeletas graves ascienden al 8% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) que equivale a S/ 396, pero si paga dentro de los 5 primeros días hábiles tiene un descuento y va a pagar S/ 67.32. Pasado del 6 día hasta la notificación del administrado va a pagar S/ 130.68", explicó.