El desborde del río Alcamayo, en el distrito de Machu Picchu, provincia de Urubamba, región Cusco, ocasionó un huaico al promediar las 6:00 a.m., cuyas consecuencias aún son evaluadas por las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

El deslizamiento ocurrió, principalmente, entre la estación de trenes y el hotel Inka Terra, que se ubica al ingreso a la capital del distrito, desde donde parten los vehículos para la llacta de Machu Picchu, el sitio arqueológico en sí.

Las piedras, rocas y barro invadieron calles de la ciudad; los primeros pisos de varias edificaciones quedaron inundadas y clausuradas por los escombros arrastrados. Las autoridades vienen evaluando la zona y aún no emiten el reporte de daños personales y materiales.

Suspenden servicio de trenes

Tras este incidente, a través de un comunicado, Ferrocarril Transandino S.A, concesionario de la vía férrea del sur y oriente del país, informó a los operadores ferroviarios y a todos los turistas la suspensión las operaciones con destino o salida a Machupicchu, mientras se realiza la evaluación de ingeniería a la vía férrea dañada y a la estación ferroviaria en el distrito de Machupicchu pueblo, así como la limpieza y reparación de la zona.





Comunicado de PeruRail



Posteriormente, PeruRail emitió un comunicado en el que detalla que, tras el evento, no se han registrado heridos. "En ese sentido, los pasajeros del tren 50 que salió a las 5:35 am. de Machupicchu arribó sin inconvenientes a Ollantaytambo; mientras que los pasajeros y tripulación de los trenes 71 (5:05 am.) y 81 (6:10 horas) que estaban en circulación desde Ollantaytambo están retornando a esta estación, a fin de garantizar su seguridad", precisa el aviso.

Asimismo, PeruRail informó que procederá al cambio y reubicación de los pasajeros afectados por este suceso "brindando todas las facilidades para quienes deseen cambiar la fecha de su viaje de acuerdo a la disponibilidad de los servicios".

Y añade que "las modificaciones para agencias de viaje se realizarán a través de nuestro departamento de reservas y en nuestras oficinas de la Estación de Wanchaq y la Av. El Sol según disponibilidad".

