La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, aclaró que los conflictos sociales no lo van a resolver la PNP ni las Fuerzas Armadas, sino que es el Gobierno central y el Congreso de la República los que deben hallar una "salida de amplio consenso" para devolver la tranquilidad y la paz al país.Foto: Grupo de ciudanos protesta bloqueando una vía de Puno este miércoles 4 de enero. | Fuente: RPP

La defensora del Pueblo en funciones, Eliana Revollar, exhortó a que las movilizaciones públicas a partir de este miércoles en las regiones del país se realicen sin recurrir a la violencia.



En Ampliación de Noticias, Eliana Revollar se refirió a la publicación de un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo dirigido a la ciudadanía y a las autoridades.



"Es un llamado general a que las movilizaciones públicas que tengan lugar a partir del día de hoy se hagan sin recurrir a la violencia, y esto parte del reconocimiento ciudadano a la protesta pacífica por el cual las personas pueden expresarse libremente y es un derecho constitucionalmente reconocido en un sistema como el nuestro democrático es una expresión válida que las personas en grupo en grupo colectivamente puedan hacerlo. Lo que no está permitido es precisamente pasar la línea de la protesta pacífica hacia los actos de violencia", dijo.

Eliana Revollar insistió en invocar a la ciudadanía para que no asuma el riesgo de la violencia y no siga los liderazgos "que muchas veces tienen en mente" atacar instalaciones, bienes públicos, privados o a personas que deciden no participar en este tipo de actos.

"La Defensoría del Pueblo insta a que las personas aíslen a estos sujetos, los pongan a disposición de las autoridades porque lo que hemos vivido en diciembre no ha sido poco, son 22 vidas que se han perdido y eso no puede volver a repetirse", señaló.

"Salida de amplio consenso"

Además, Eliana Revollar también hizo un llamado a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las Fuerzas Armadas para que ejerzan la autoridad teniendo en cuenta su reglamento y la Constitución Política, haciendo uso de la fuerza en forma legal, necesaria y proporcional.

La defensora del Pueblo aclaró que los conflictos sociales no lo van a resolver la PNP ni las Fuerzas Armadas, sino que es el Gobierno central y del Congreso de la República los que deben hallar una "salida de amplio consenso" para devolver la tranquilidad y la paz al país.

"Demandas de orden político"

Eliana Revollar explicó que el denominador común en la población que anuncia convocatorias son "demandas de orden político" como la salida de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso de la República, la asamblea constituyente y el adelanto de elecciones.

"Estas son demandas absolutamente políticas, de todas ellas nosotros en diciembre señalábamos que había una viable, que es el adelanto de elecciones. Hay un adelanto que ya tiene una votación en el Congreso y esperemos que esto se cumpla con la segunda votación y las demás son prácticamente inviables. A esto se suma la gente que naturalmente protesta por la situación social y económica, pero no son plataformas que lideran estas manifestaciones", expresó.



