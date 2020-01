Esto es lo que debes saber sobre tus derechos como pasajero. | Fuente: iStock/Referencial

¿Alguna vez se ha retrasado o cancelado tu vuelo por alguna deficiencia o sobreventa de pasajes? ¿Sabes qué hacer en estos casos? Como pasajeros en el transporte aéreo, tenemos derechos que podrás conocer en la siguiente nota.

RPP Noticias conversó con Ana Peña, gerente de supervisión y fiscalización de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), sobre este tema.

Peña aclara que la aerolínea tiene obligaciones con sus clientes siempre y cuando se trate de incumplimientos atribuibles a la empresa y no a causas climáticas, por ejemplo.

“El primer derecho es siempre que me den información del vuelo que he adquirido. Segundo, que cumplan el itinerario. Todo lo que me ha ofrecido el proveedor por el precio que he pagado, se debe cumplir. En situaciones en las que no se cumple esto, Indecopi fiscaliza”, señaló.

Si no es un tema de clima, dependerá del tiempo que el vuelo se haya retrasado o si este fue cancelado.

- Si la demora es mayor a 2 horas y menor a 4 horas:

Tienes derecho a que te den una llamada telefónica y un refrigerio.

- Si la demora es mayor a 4 horas y menor a 6 horas:

Tienes derecho a que te den una llamada telefónica, un refrigerio y una comida (según la hora que sea).

- Si la demora es mayor a 6 horas:

Tienes derecho a que te den una llamada telefónica, un refrigerio, una comida (según la hora que sea), hospedaje (en caso sea necesario pernoctar), transporte desde y hacia el aeropuerto, y una compensación económica por una suma mínima equivalente al 25% del valor del trayecto incumplido.

- Si el vuelo se cancela:

La aerolínea debe conseguirte un vuelo sustituto para el mismo día; caso contrario, deberá reintegrarte el valor neto del boleto que compraste.

Si no te consigue un vuelo para ese mismo día, tienes derecho a una comida (según la hora), hospedaje (en caso sea necesario pernoctar) y transporte desde y hacia el aeropuerto.

- Cuando no abordas por sobreventa de pasajes:

Tienes derecho la reprogramación de tu vuelo en la misma fecha y ruta, así como a una compensación equivalente al 25% del valor del trayecto incumplido.

En caso la aerolínea no disponga de un vuelo en la misma fecha y ruta, deberá realizar las gestiones para el embarque del pasajero en otra aerolínea, a la brevedad posible.

Si la aerolínea no es capaz de solucionar este problema y hay pasajeros afectados, Indecopi puede realizar las acciones para llegar a una sanción.

- Si tu equipaje sufre destrucción, pérdida, robo o avería, la aerolínea es responsable por los daños ocasionados.

- Si la aerolínea no cubre los daños, puedes presentar tu reclamo o denuncia ante Indecopi.

Reclamos y sanciones

Ana Peña destacó que los reclamos de pasajeros han disminuido en aproximadamente 10% entre 2018 y 2019. “Estamos viendo una reducción de la reclamación porque cada vez las personas están más informadas de sus derechos”, subrayó.

Asimismo, señaló que Indecopi puede intervenir en todos los casos en que la aerolínea no haya cumplido con sus obligaciones y puede abrir una investigación que culmine con una sanción económica.

“De detectarse el incumplimiento, la gerencia de supervisión y fiscalización pasa la investigación a los órganos resolutivos, quienes podrían sancionar hasta con 450 UIT”, detalló. El valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2020 ha sido fijado en S/4,300.

“Pero no esperamos que el tema se corrija con una sanción; sino que, si se detecta el problema en ese momento, las empresas tengan la capacidad de dar solución. Las personas no quieren esperar un procedimiento ni una sanción, los pasajeros quieren una solución instantánea”, acotó Peña.