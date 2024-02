Este martes 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio, fecha establecida desde 2013 por las Naciones Unidas. Un medio de comunicación que desde hace más de 100 años ha evolucionado para perdurar en la vida cotidiana de la gente y que en el Perú sirvió para conectar a todo el territorio nacional por su rapidez y confiabilidad. Más detalles en el siguiente informe.

Actualidad Día de la radio: el medio más eficiente para acortar las distancias

La radio está más cerca de la gente desde hace más de un siglo. Y aunque muchas veces se creyó que las nuevas tecnologías, como la televisión y los medios digitales significarían la desaparición de este medio de comunicación, lo cierto es que la radio perdura, se adapta y se reafirma en la vida cotidiana de la gente ya sea para informar o entretener.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 92 % de la población en nuestro país consume radio. Los oyentes la sintonizan en promedio 4 horas al día. Actualmente, hay más de 6 mil 300 radios en todo el país y el número aumenta anualmente en un 5%, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Daniel Chappell, director del Comité de Radio, destaca que además de la aparición de nuevas emisoras, los contenidos de las grandes radios nacionales apuntan también a programación diferenciada por cada región.

"(…) Y RPP como muchas están yendo a este sentido como le llaman glocal: globales en su contenido, locales también en el tratamiento noticioso o diferenciado según horarios o según toda la programación. La radio tiene esta posibilidad de que cuando un conductor de noticias, con mucha reputación, le habla de manera nacional, combina el entendimiento de la localidad", apunta.

La radio es útil principalmente por su rapidez y alcance en cada rincón del país, pero también por su trascendencia en momentos de emergencia. En un país como el Perú, cuya situación geográfica nos expone a riesgos geológicos y climatológicos, es indispensable contar con un medio de comunicación que sirva de canal permanente entre la población y sus autoridades.

El experto en desastres naturales, Patricio Valderrama indica que la radio además de su portabilidad y facilidad de funcionamiento a pilas, en el caso de los dispositivos tradicionales, puede llevar información a miles de kilómetros, a través de sus ondas, aun sin energía eléctrica que es lo primero que se suspende en un desastre. Esto hace que difícilmente pueda ser reemplazada por otro tipo de tecnología en un momento de emergencia:

"Es muy difícil porque la radio utiliza un sistema de bandas y de accesibilidad que está presente básicamente en todo el Perú y no solamente en el Perú, sino también en todas las culturas. Entonces estemos en la sierra, en la costa, en la selva, vamos a tener señal de radio. Entonces es muy importante que uno de los principales elementos de la mochila de emergencia sea la radio a pilas", señala.

No obstante, el paso del tiempo exige en los medios de comunicación nuevas y más eficientes formas de llegar a sus audiencias. La radio no se queda atrás. Con el pasar de los años, las emisoras de radio no solo se transmiten por tradicionales dispositivos a través de las frecuencias FM o AM, sino también por medios digitales.

La forma de transmitir contenido también ha cambiado. La digitalización de la radio no solo ofrece programación convencional, sino también contenido on demand o a demanda; es decir, archivos sonoros que están permanentemente en una plataforma digital o nube para que la gente pueda acceder a él cuando quiera y cuya temática es muy variada, como es el caso de los podcasts.





El INEI indica que en Lima Metropolitana el 53 % de la gente escucha radio en un aparato convencional, mientras que el 39 % lo hace de forma combinada con otros dispositivos como celulares o computadoras. En las regiones, el 63% usa la radio y el 32% la combina con otros dispositivos. Esta tendencia es mundial, así lo dice José Miguel Ucendo, jefe de Producto Audio Digital de RPP:

"Y el crecimiento en otros países del hemisferio norte están alcanzando incluso el 50 por ciento; es decir, ya la mitad de la población escucha radio a través de su celular y lo escucha a través de conexión digital, no a través de la FM. De hecho hay países como en el norte de Europa que ya han apagado la FM, entonces se utiliza emisión digital también vía satélite o se utiliza la radio online, por ejemplo", menciona.

Ucendo aclara que esto no significa que la radio como la conocemos tradicionalmente está desapareciendo, sino evolucionando y encontrando nuevas formas de llegar a los oyentes de generaciones más recientes.

"No tiene esa parte efímera que tiene la radio que tú lo lanzas a las ondas y desaparece, el podcast queda grabado y queda almacenado para siempre y para siempre es ser accesible para la gente entonces eso abre un abanico a un montón de utilidades que ese audio on demand le ofrece al público. Tratarlo como una especie de fonoteca", explica.

RPP tiene su propia plataforma digital de audio Audioplayer, donde no solo se podrá encontrar la programación de RPP, sino también contenido on demand e informes que se producen en la multiplataforma.

Por estas y más razones, la radio seguirá muy cerca de nuestras vidas, siendo incluso el medio en el que más confía la gente. Esto lo reafirma un reciente sondeo de la consultora Arellano, que reveló que la radio es el medio en el que más confían los peruanos y RPP la marca más confiable dentro de los medios de comunicación en el Perú.