Día Mundial del Agua: Vivir sin lo vital... Tres historias de personas sin este servicio básico en el Perú

Alrededor de tres millones y medio de personas en el Perú no tienen acceso a agua potable, según datos del Instituto Nacional de Estadística e informática. Esta cifra, en el Día Mundial del Agua, nos pide reflexionar nuevamente sobre la necesidad de mejorar el acceso a este servicio vital. RPP Noticias recogió la voz de peruanos que día a día conviven con esta carencia: no tener agua para realizar actividades cotidianas.

Día Mundial del Agua: "Juntamos agua de lluvia"



En la región Ucayali, más de 500 moradores del asentamiento humano 11 de Mayo, en Pucallpa, no cuentan con agua potable. Esto obliga a los pobladores a consumir agua de lluvia o tener que pagar precios elevados, lo cual afecta las actividades cotidianas e incluso las labores escolares que recientemente han reiniciado. Lelys Lomas Tapullima nos da su testimonio.

"Los niños que se van al colegio no tiene agua, se van sin bañarse a la escuela. Necesitamos urgente nuestra agua, nuestra luz, para que los niños puedan estudiar en la noche, y para que se vayan limpios al colegio, no se vayan cochinos. Juntamos agua de lluvia, señores. Por eso necesitamos que nos apoyen con nuestra luz, agua, tener nuestros servicios básicos", manifestó.





Día Mundial del Agua: "Somos el pueblo vulnerable"

En el norte, caracterizado por el calor y con ello, la necesidad continua de agua, regiones como Tumbes, Piura e Ica, solo tienen entre 11 y 20% de acceso a agua las 24 horas del día. El asentamiento humano Los Ángeles, ubicado en la ciudad de Piura, sufre la falta de agua. María Teresa Llacsahuanca Quispe, una de las personas que vive en esta zona, nos cuenta lo que pasa.

"Estamos muy afectados, estamos sufriendo. Hemos tenido que voltear unas cobijas que nos han mojado porque no ha habido agua para lavarlas. Además, compramos apenas el agua para poder hacer el aseo, y poder adquirir un plato de comida. No hay apoyo de nadie. Somos el pueblo vulnerable olvidado. Acá no nos apoyan, nos desprecian. No sé por qué", indicó.

Día Mundial del Agua: "Para lavar ropa, vamos a una acequia"

Según el INEI, al 2020, habían 6 millones 178 mil peruanos que utilizaban una letrina, pozo séptico, pozo ciego o un rio o canal. Además, 2 millones de peruanos no contaban con ningún tipo de servicio de saneamiento. En el distrito de Cayaltí, en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, Andrés Paisig, vecino del lugar, nos habla de la falta del recurso hídrico en su sector.

"El calor ya sobrepasa los 35 grados a mediodía. Ese es un problema bastante lamentable que tenemos que hacer una serie de artificios para mantener lo poco que se puede juntar en una hora que nos dan de agua al día. Los priorizamos para los alimentos, para los servicios higiénicos y si sobre algún poquito para la limpieza personal. Para el lavado de la ropa se tiene que ir a la acequia queda por lo menos a medio kilómetro de distancia", comentó.

De acuerdo al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), dentro de siete años, el 58 % de la población peruana vivirá en zonas con escasez de agua debido a la crisis global por el agua que se avecina en el futuro y que proyecta que el Perú sea uno de los países más afectados en América Latina.

