¿Qué debemos hacer si no nos sentimos preparados para hablar con nuestros hijos sobre sexualidad? Si los padres no se sienten listos, por más que han hecho el esfuerzo, podrían delegarle la tarea a alguien de la confianza absoluta del niño, dice la especialista. No obstante, recalca que el padre o madre tiene que supervisar el tipo de información que dicha persona le va a transmitir al hijo.