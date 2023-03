El webinar denominado 'Protestas: un trimestre de agresiones a la prensa' se realizó el martes 28 de febrero. | Fuente: RPP

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) realizó el martes un webinar denominado 'Protestas: un trimestre de agresiones a la prensa', en el que diversos periodistas que sufrieron agresiones en su desempeño compartieron un análisis de la situación.

El evento contó con la participación de Andrew Ng, consejero político de la Embajada de Canadá en el Perú; Roberto Pereira, abogado especializado en libertad de expresión; Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú; Rosana Cueva, productora de América TV y Canal N; Paty Condori, periodista de Puno; Manuel Calloquispe, periodista de Madre de Dios; y Rodrigo Zimmermann, director ejecutivo del CPP.

"170 periodistas aproximadamente en el último trimestre han sido agredidos de manera verbal, perseguidos, han sufrido reglaje, amenazados, detenidos, entre otros", indicó Rodrigo Zimmermann.

"Me escondí"

La periodista de Puno, Paty Condori, señaló que fue detenida por la Policía Nacional del Perú durante la toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en enero del 2023, a pesar de identificarse y contar con un chaleco de prensa.

"La Policía ingresó de una forma que atemorizó a toda la gente que había llegado hasta Lima para protestar. A ningún policía le importaba si eras periodista o eras protestante. Para todos ellos los que estaban dentro eran terroristas. Yo me escondí debajo de un colchón porque un día antes había sufrido una golpiza en la avenida Abancay, entonces no podía correr como toda la gente", relató.

"Rodeaban mi casa"

El periodista de Madre de Dios, Manuel Calloquispe, relató los momentos que pasó cuando cerca de 200 personas rodearon su vivienda el 21 de enero en Puerto Maldonado. Afirmó que lo amenazaron por informar sobre la situación en la ciudad.

"En la mañana ya había manifestantes que rodeaban mi casa, no podía salir a comprar, tenía que hacer una cobertura para Latina esa mañana, eran 6.30 am y ya había manifestantes. Había un piquete de huelga en la esquina de mi domicilio no podía siquiera hacer una presentación en vivo. Días antes se había anunciado dos días de paro en la ciudad de Puerto Maldonado y antes de ese día la población de Madre de Dios sufrió 24 días de bloqueo", dijo.

"Ambiente hostil hacia la prensa"

Roberto Pereira, abogado especializado en libertad de expresión consideró que el origen de las agresiones a la prensa se basa en un discurso que se ha venido acumulando desde hace un tiempo por parte de la clase política y "distinta orientación política hacia la prensa". Precisó que de ninguna manera se justifica las "agresiones" o "embestidas" contra la labor periodística.

"Una línea irresponsable de permanentemente estar insultando a la prensa, caricaturizándola, simplemente porque se discrepa con ella. Entonces, esa actitud de los políticos va creando un ambiente hostil hacia la prensa", sostuvo.

