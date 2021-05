Betsy Chávez, virtual congresista de Perú Libre. | Fuente: RPP Noticias

La virtual congresista de Perú Libre Betsy Chávez aseguró que su nombramiento como vocera de la próxima bancada se dio "dentro del marco de la organicidad del partido" y, por lo tanto, se encuentra avalado por la parte orgánica, el Comité Ejecutivo Nacional que preside Vladimir Cerrón, el profesor Pedro Castillo y los congresistas de todas las regiones.

"Creo que ahí hay un malentendido. Nosotros estamos trabajando en unidad y de manera orgánica. Justamente ayer conversaba con el doctor Vladimir sobre unos temas puntuales y también conversaba por otra parte con el profesor Pedro Castillo respecto a lo que viene a ser el equipo técnico", señaló en respuesta a un pronunciamiento de Cerrón.

En entrevista con RPP Noticias, la futura parlamentaria explicó que dentro de Perú Libre la parte orgánica (Comité Ejecutivo Nacional, Regional y Distrital) es liderada por Vladimir Cerrón, mientras que la campaña presidencial se encuentra a cargo del candidato Pedro Castillo, quien, según aseguró, "toma las directivas".

En caso de un eventual gobierno de Perú Libre, Betsy Chávez aseguró que "quien va a gobernar es el profesor Pedro Castillo". "Nosotros los parlamentarios apoyamos al señor Pedro Castillo, quien toma las decisiones a nivel de un eventual gobierno es el profesor Pedro Castillo".

"Quien va a gobernar es el profesor Pedro Castillo. Vladimir Cerrón se encarga de la organización política, quien gobierna el país es el profesor Pedro Castillo y en ese caso serán los ministros que él designe en su momento", apuntó.

Sobre los cuestionamientos de la candidata Keiko Fujimori al rol de Vladimir Cerrón, la virtual congresista consideró que responde a una "desesperación" y a una intención de "buscar con quién pelear". Además, lamentó que desde Fuerza Popular se insista con generar confrontación.

"Lo que pasa con la señora Keiko Fujimori es que ella no entiende lo que es un partido político. Ella está acostumbrada a mandar. Hablar de organización política para Keiko es una novedad, ella proviene de una dinastía, la dinastía Fujimori, donde si no es el país es ella, y si no es ella es Kenji. En un partido político no hay jefes", señaló.

