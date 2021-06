¿Cuáles son los posibles escenarios ante la incorporación de un nuevo fiscal ante el JNE?

El abogado constitucionalista Joseph Campos calificó como un caso inédito el intento de renuncia del fiscal Luis Arce ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones en medio de un proceso electoral, que además se suma a que su salida dejaba sin quorum al grupo de magistrados que viene revisando los recursos de apelación en la segunda vuelta.

En entrevista con RPP Noticias, el analista precisó que los pedidos de auditoría y observación planteados por personas afines a Fuerza Popular "no tienen la eficacia que se les pretende dar es siempre una lectura política, es un control". Además, recordó que el colegiado del Jurado Nacional de Elecciones todavía se encuentra en proceso de revisión de apelaciones.

Campos consideró que el problema generado tras la declinación del fiscal Arce podría haberse resuelto colocando a un fiscal en su reemplazo y sin la necesidad de suspenderlo. Al respecto, recordó que la norma es clara al señalar que cuando ocurre un caso como este se debe cubrir provisionalmente al renunciante.

Dilación en la proclamación de resultados

En otro momento, el abogado señaló que en la Constitución no está previsto un eventual escenario donde los recursos presentados dilaten la proclamación de los resultados después de 28 de julio. En ese escenario, estimó que, por interpretación, podría ocurrir que entre el presidente del Congreso y se evalúe "de manera política" este escenario.

"Imaginemos que entre Rodríguez Monteza o Pablo Sánchez y digan 'no lo hago', no hay proclamación. ¿Frente a eso qué situación puede ocurrir? Que no va a haber proclamación. No puede quedar el Ejecutivo vacío, lo que tendría que ocurrir una sucesión circunstancial, porque ninguno del Congreso ha sido elegido para gobernar y por esa razón se activa el mecanismo de, eventualmente, una elección", estimó.

PODCAST RPP | Analista advierte responsabilidad de políticos en desconfianza sobre la segunda vuelta

Gonzalo Banda cuestionó el uso de expresiones como "fraude" o "fraude en mesa" tras la segunda vuelta.