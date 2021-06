Daniel Salaverry sostuvo reunión con Pedro Castillo. | Fuente: RPP Noticias

El excandidato presidencial Daniel Salaverry dijo ser respetuoso del Ministerio Público y el Poder Judicial tras conocerse que el fiscal José Domingo Pérez ha solicitado que se dicte nuevamente prisión preventiva contra Keiko Fujimori por, presuntamente, haber vulnerado las medidas establecidas en la comparecencia restringida.

"Creo que el fujimorismo y la señora Fujimori en este momento ni siquiera está pensando en la Presidencia, yo creo que está pensando más en ver cómo resuelve sus problemas legales, cómo resuelve sus procesos penales y cómo se libran de la cárcel. Lamentablemente, pero es así, es la verdad", señaló.

"Este clima de caos, de inestabilidad, que están generando lo están haciendo justamente para poder alegar que acá hay una persecución política y quizás por qué no pensar en pedir un asilo político fundamentado en este supuesto fraude que le habrían hecho, pero los peruanos ya estamos notificados, no somos tontos y las autoridades no se van a prestar a este juego", añadió.

Tras reunirse con Pedro Castillo, el excongresista fujimorista informó que será el vocero del candidato de Perú Libre y que vienen coordinando la defensa legal que van a adoptar ante los recursos de nulidad presentados por Fuerza Popular. Al respecto, indicó que estos recursos no tienen sustento legal y normativo.

"Una vez que los Jurados Electorales Especiales programen las audiencias nuestros abogados irán a hacer la defensa y sustentarán que los argumentos presentados por el fujimorismo no tienen ninguna base sólida", comentó.

Daniel Salaverry se reunió con Pedro Castillo.

