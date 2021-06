Óscar Urviola, abogado que defiende la causa que ha planteado Keiko Fujimori. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola, abogado que está defendiendo la causa que ha planteado la candidata presidencial Keiko Fujimori, cuestionó el plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones para la presentación de pedidos de nulidad luego de que el propio el organismo electoral dejara sin efecto su ampliación.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado precisó que su función en el proceso legal que ha planteado Fuerza Popular se limita a lograr que el Jurado Nacional de Elecciones garantice que los resultados de las elecciones "sean el fiel reflejo de la voluntad popular". Para esto, insistió en que se respete el horario de ampliación para recibir apelaciones.

"No es un simple acto administrativo, es importante que todos estos organismos actúen de una manera pro garantista de la expresión popular, que no es poca cosa. El voto es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático y por lo tanto creo que no se le debe dar un tratamiento eminentemente formalista, debe ser amplio", indicó.

El exmagistrado del Tribunal Constitucional recordó que en febrero de este año la ONPE dictó una resolución que establecía la mesa de partes presencial y virtual con un horario de atención hasta las 23:59 horas para todo el proceso electoral. Por otro lado, señaló que la propia Constitución establece que los organismos electorales actúen "de manera coordinada".

"Si la ONPE establece un horario, yo creo que ha habido en este caso una actuación del JNE de no establecer las mismas facilidades para poder lograr el objetivo que estos tres organismos están obligados a hacer (…) Hay actos que no necesariamente tienen que estar expresado en resoluciones, este es un acuerdo del Pleno del JNE que se hizo conocer", cuestionó.

Urviola Hani insistió en que este acuerdo del Pleno del JNE, pese a haberse dado a conocer por una filtración periodística, fue comunicado a las partes "internamente" y -a su juicio- esto es una prueba de que el acuerdo existió. Asimismo, el letrado cuestionó que un comité técnico del JNE, a través de un fact checking, "intervenga para expresar lo que el JNE decidió".

JNE niega "vigencia legal" de ampliación de plazo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reiteró que es falso que la ampliación del plazo para la presentación de solicitudes de nulidad de actas electorales tras las elecciones de segunda vuelta presidencial del pasado 6 de junio, "haya tenido vigencia legal".

A través de su cuenta en Twitter, el organismo electoral indicó que según constatación de su Comité Técnico de Fact Checking "dicho acuerdo nunca se formalizó: nunca fue publicado ni notificado a los partidos (políticos)".

El pronunciamiento del JNE se da luego de que este jueves Lourdes Flores Nano, figura política del PPC, afirmará en una conferencia de prensa que la medida tuvo vigencia hasta ayer miércoles, pese a que fue dejada sin efecto por decisión del pleno del organismo electoral.

"El miércoles el JNE extendió el plazo para la presentación de solicitudes. El miércoles en un momento dado el Jurado dijo que hay que extender el plazo. Esta resolución ha sido publicada ayer (miércoles) y después lo dejó sin efecto, pero ¿cuándo se ha hecho público esto? Recién ayer. Quiere entonces decir que el miércoles, jueves y viernes estuvo vigente lo primero. Rige la declaración del JNE que se extiende el plazo", dijo Flores Nano en la conferencia de prensa ofrecida por Fuerza Popular y en la que estuvo presente la candidata de ese partido, Keiko Fujimori.

