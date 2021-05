Rafael Santos fue candidato presidencial. | Fuente: Foto: Andina

El excandidato presidencial Rafael Santos reiteró su respaldo hacia la candidatura de Keiko Fujimori frente a la de Pedro Castillo; sin embargo, precisó que se trata de un apoyo para evitar el triunfo de lo que considera un modelo "totalmente sesgado" y con políticas "importadas de Cuba y Venezuela".

"Ese discurso de 'no más pobres en un país rico' lo he escuchado en Venezuela. Venezuela es el país más rico del mundo en petróleo; sin embargo, hay 90% de pobres. Yo no quiero que el Perú se convierta en 'Perúzuela'. No es una opción de votar por una persona, es votar por un modelo democrático que nos permite combatir a los corruptos", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el excandidato de Perú Patria Segura evitó reconocer que el haber concentrado sus esfuerzos durante la primera vuelta a atacar exclusivamente a Yonhy Lescano -por aquel entonces primero en las encuestas- haya propiciado el despegue de la postulación de Pedro Castillo.

"Yo pretendía pasar a la segunda vuelta, pero lamentablemente no se dio. Se veían las tendencias de Hernando de Soto y de Rafael López Aliaga, que eran unas tendencias nuevas, pero nunca se esperó este resultado. Este es el resultado que tenemos, ya no podemos pretender mirar hacia atrás", apuntó.

