Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial. | Fuente: Andina

Esta mañana, en declaraciones a la prensa, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, se refirió a la reunión que mantuvo con el presidente de la República Pedro Castillo, en relación a su petición de realizar a la brevedad un Consejo de Estado.

“El día de hoy he tenido oportunidad de conversar brevemente con el presidente de la República, le he expresado mi desazón por la carta en la que pone una fecha cercana para la reunión, pero él me ha expresado la posibilidad muy cercana de volvernos a reunir precisamente para tratar estos temas de Estado que son importantes”, indicó.

Cabe mencionar que el pasado 20 de abril, Barrios consideró que era necesario que se convoque a una sesión del Consejo de Estado. Tras una reunión con congresistas de diferentes bancadas, la magistrada informó que ha enviado dos cartas al presidente Pedro Castillo para que se lleve a cabo esta instancia en la que se reúnen las más altas autoridades, pero no ha tenido respuesta.

"Las dos misivas que he enviado al señor presidente no han tenido respuesta, aún cuando el premier sí me ha señalado la posibilidad de un Consejo de Estado. Yo creo que es importante que los poderes del Estado y los órganos constitucionales se reúnan a fin de articular acciones y plantear propuestas concretas a la grave crisis que vive nuestro país", indicó.

NUESTROS PODCAST

Paralización de Las Bambas tendrá efecto negativo para el país, señala Pedro Francke - Entrevistas ADN

El exministro de Economía dijo que es necesaria una solución rápida desde el gobierno a los problemas entre la minera y las comunidades.