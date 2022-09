Erick Iriarte: “Mucha gente sigue sin confiar en el sistema de justicia en casos de delitos informáticos” | Fuente: Andina

El Ministerio Público dio a conocer nuevos datos con respecto a los delitos informáticos en el Perú. Las denuncias por este tipo de actos se han incrementado durante este último año, ya que recibieron 18 596 casos en el 2021, lo que significa que hubo un aumento de 92.9 % en comparación con el 2020.

El Observatorio Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdhs) fue el instituto que hizo el reporte estadístico y explicó que estas cifras se lograron recoger gracias a la instalación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia a comienzos del año pasado.

En entrevista con RPP Noticias, Erick Iriarte, abogado especialista en temas digitales, precisó que los delitos informáticos se registran desde hace 20 años en el país, sino que en los últimos años ha aumentado la cifra de usuarios que denuncian que han sido víctimas de estafas en internet, hackeo, fraude informático, cracking, phishing, entre otros.

Asimismo, el especialista indicó que, a pesar de que se han habilitado canales para interponer denuncias por estos casos, “mucha gente” sigue sin confiar en el sistema de administración de justicia para casos de delitos informáticos, al considerar que no “se puede perseguir el delito” a través de los mecanismos tradicionales.

“Este es un fenómeno que tiene 20 años, sino que no se ha tenido la cantidad de denuncias que se están viendo ahora. Mucha gente sigue sin confiar en el sistema de administración de justicia, porque creen que no pueden entender o que no se puede perseguir el delito a través de los mecanismos tradicionales que se tienen”, declaró en ‘La Rotativa del Aire’.

En ese sentido, Iriarte explicó que los usuarios tienen la posibilidad de acudir a la División de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, que trabaja en coordinación con la Fiscalía especializada en cibercriminalidad.

Complementó que en la Escuela de la Policía se están dictando cursos sobre cómo enfrentar los ciberdelitos, a fin de que los futuros agentes policiales sepan responder ante las denuncias de la ciudadanía. Sin embargo, el especialista indicó que aún “falta una capacitación sobre el acoso virtual”.

Aumentan las denuncias por delitos informáticos

Mientras que el Ministerio Público reporta 18 596 denuncias por delitos informáticos en el 2021, la Policía Nacional del Perú (PNP) registró 14 671 incidencias similares durante el año pasado, lo que significa un aumento de 65% comparado con el 2020, año en el que se obtuvieron 8 897 denuncias.

Los datos recolectados por la PNP indican que durante la segunda mitad de cada año, entre el 2018 y 2021, se han registrado una mayor cantidad de denuncias por ciberdelitos.

Según el informe recogido, Lima es la región que lidera la mayor cantidad de denuncias por este tipo de delitos: 7 324 casos obtenidos desde el 2019 hasta el 2021. Le sigue Arequipa con 877 casos, La Libertad con 835 y la provincia constitucional del Callao con 774.

¿Cuáles son las modalidades más frecuentes?

El fraude informático es el acto delictivo más común en el mundo del cibercrimen y la Policía ha llegado a contabilizar 10 924 casos solamente en el 2021. Estos datos demuestran que 3 de cada 4 ciberataques en el Perú está catalogados dentro de esta modalidad.

El segundo delito más frecuente es la suplantación de identidad con 935 denuncias registradas en el 2020 y un total de 2 666 en el 2021.

Del mismo modo, los delitos contra el patrimonio realizados a través del uso de las TIC y/o medios virtuales tuvieron un incremento importante en los últimos años. Pasaron de 896 casos en el 2017 a 11 768 en el 2021, lo que significa un aumento de 117.1 %.