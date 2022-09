Padre de familia dona parte de su hígado para salvar la vida de su hijo de dos años | Fuente: EsSalud | Fotógrafo: AAP

Un bebé de 2 años de edad diagnosticado con falla hepática aguda salvó de morir gracias al exitoso trasplante hepático que le realizaron los especialistas del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, luego que su padre le donara dos segmentos de su hígado.

Félix Carrasco, jefe del Servicio de Trasplante de Hígado del Hospital Guillermo Almenara, explicó que la enfermedad que padecía Diego ocurre en niños o adultos por alguna reacción a fármacos, virus y otras causas, generando un daño severo en el hígado y siendo el trasplante la única solución para salvar la vida del paciente.

"Diego llegó al hospital en una situación muy crítica y por eso programamos un trasplante de urgencia. La intervención se realizó durante nueve horas en dos quirófanos en simultáneo. Mientras al papá se le extraía dos segmentos de su hígado, en el otro quirófano se retiraba por completo el hígado enfermo de Diego, el cual se reemplazaría por los dos segmentos tomados del padre", señaló el especialista.

EsSalud precisó que la evolución del menor ha sido exitosa y el hígado nuevo empezó a funcionar rápidamente, con lo cual los problemas que tenía empezaron a disminuir y poco a poco se fue recuperando, saliendo de alta al octavo día.

Por su parte, Luciola Vásquez, coordinadora clínica de trasplante hepático pediátrico, resaltó que este trasplante implica la participación de un equipo multidisciplinario de especialistas en hígado, pediatras, cirujanos, intensivistas, anestesiólogos, enfermeras y otros con especialización en pediatría o cirugía pediátrica, que buscan darles una nueva oportunidad de vida a los pequeños.

Testimonios de los padres

"Diego podrá realizar una vida normal en sus diferentes etapas. Sin embargo, es importante que mantenga cuidados post trasplante, como el consumo de medicación por ser paciente inmunosuprimido, alimentación adecuada e higiene, y evitar así posibles complicaciones durante el proceso de adaptación al nuevo órgano recibido", puntualizó.

Elmer Céliz, padre del niño, menciona que este proceso fue muy difícil y siempre le rogó a Dios que pudiera ser compatible para salvar a su hijo. "Una parte de mí ahora está en ti y vas a tener una nueva oportunidad de ser feliz. Gracias por luchar, por ser fuerte. Has pasado muchas cosas pero ahora vas a mejorar y estaremos juntos", le dijo emocionado a su pequeño.





Por su parte, la madre del menor comenta que a pesar de las pruebas, nunca perdieron la fe y depositaron su confianza en los especialistas de EsSalud. "Estoy muy agradecida con Dios y con los médicos del Hospital Almenara por la nueva oportunidad que le dieron a mi hijito. Él es un milagro y ha vuelto a nacer", dijo emocionada.

Con la intervención del menor de edad se reinicia la actividad trasplantadora pediátrica de este nosocomio, siendo el primer bebé trasplantado luego de 7 años.

El Hospital Guillermo Almenara es un referente en trasplante hepático pediátrico que cuenta con especialistas de alto nivel y tecnología frente a la demanda de intervenciones de alta complejidad en niños.

