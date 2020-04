Muchos ciudadanos que no pueden regresar a la región intentaron llegar caminando. | Fuente: RPP/ Arequipa | Fotógrafo: Christian Ramos

Diversas familias que no pudieron retornar a Arequipa por el estado de emergencia, podrán inscribirse en un padrón para volver a sus hogares. El Gobierno Regional de Arequipa habilitó un sitio web para que registren sus datos y puedan ser considerados en el traslado interprovincial autorizado por el Ejecutivo.

La medida fue oficializada esta mañana a través de un comunicado, en el que se informa la habilitación del correo electrónico registrogerceturaqp@gmail.com y los números telefónicos 988-099-750 y 958-987097, para las inscripciones.

También se indica que los ciudadanos que logren viajar pasarán 14 días obligatorios de cuarentena, en sus respectivas viviendas o donde se instalen, para evitar posibles contagios del COVID – 19.

“La única institución autorizada y oficial para el registro de personas es el Gobierno Regional de Arequipa”, finaliza el comunicado.

El congresista por Arequipa, José Núñez Salas, dijo en RPP, que hay alrededor de 650 ciudadanos de la región que están en otros lugares pasando los días de cuarentena con muchas dificultades.

“Hay una lista que ya ha sido remitida al gobernador Elmer Cáceres Llica días atrás. Solo se deben cumplir los protocolos para no exponer al millón de personas que viven en Arequipa”, manifestó.

Tras el empadronamiento, la relación de otros ciudadanos que deseen salir de Arequipa a otras regiones será enviada a los gobiernos regionales correspondientes para que autoricen el traslado humanitario.

Retorno a casa

Días atrás, causó gran conmoción ver a diversas familias recorrer las carreteras de la región para llegar a sus lugares de origen, muchos eran niños y ancianos que debían caminar por horas en el inclemente sol.

Una de ellas, se dirigía a Espinar (Cusco) y fue ubicada por personal de la Policía en el kilómetro 36 de la antigua carretera hacía Puno, quienes los trasladaron hacía la comisaria de Acequia Alta en Cayma, donde les brindaron comida y agua. Ahora se encuentran en un albergue.

Ellos contaron que fueron desalojados del cuatro donde vivían en Alto Selva Alegre, porque no tenían dinero para pagar el alquiler. Tampoco tenían alimentos porque no trabajaban y no recibieron ninguna ayuda del gobierno.