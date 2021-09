EY Perú realiza donación de planta de oxígeno a la Asociación de las Bienaventuranzas | Fuente: EY Perú

La firma de servicios profesionales EY Perú realizó la donación de una planta de oxígeno a la Asociación de las Bienaventuranzas, fundada por el padre Omar Sánchez Portillo, en Lurín. La planta produce 20 metros cúbicos de oxígeno por hora, lo cual incrementará la capacidad de provisión de oxígeno para los distritos de Lurín y sus alrededores, que incluyen a Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, Pachacamac, entre otros.

Se trata de la tercera donación de una planta de oxígeno por parte de EY Perú. La primera se llevó a cabo en octubre del 2020 y estuvo destinada al Hospital II Vitarte de EsSalud, perteneciente a la Red Prestacional Almenara. La segunda donación tuvo como beneficiario al Hospital Jorge Voto Bernales, también perteneciente a la red, y se realizó en febrero del 2021. Con esta tercera acción, se espera proveer de oxígeno a alrededor de 500 mil peruanos.

La producción de la planta estuvo a cargo de Modasa, empresa peruana que se dedica al ensamblaje de plantas de oxígeno utilizando moderna tecnología y componentes extranjeros y nacionales, además de emplear mano de obra local.

“Ante la inminencia de una tercera ola, es importante que nos sigamos cuidando y que las diferentes instituciones estén provistas de instrumentos necesarios para seguir salvando vidas. En ese sentido, nuestro compromiso como firma de construir un mundo mejor nos motiva a no bajar la guardia y a apoyar en la medida de nuestras posibilidades a actores tan importantes en estos tiempos difíciles como la Asociación de las Bienaventuranzas, la cual viene desarrollando una tarea social invaluable de ayuda a la comunidad”, comentó Paulo Pantigoso, Country Managing Partner de EY Perú.

La entrega de la planta de oxígeno contó con la presencia de: Padre Omar Sánchez Portillo, de la Asociación de las Bienaventuranzas; Obispo Monseñor Carlos García Camader; Padre Amadeo Rayme Mendoza; Francisco Julca Mideyros, Alcalde de Lurín y Guillermo Hidalgo, Socio de Impuestos de EY Perú.

Desde que llegó la pandemia a nuestro país, aparte de las tres plantas de oxígeno, EY Perú ha colaborado, tanto en Lima como en provincias, con mascarillas, kits de bioseguridad, batas, guantes, consultorías pro bono, víveres, alimentos congelados, tablets para colegios rurales, entre otros.

“Mientras la incertidumbre se mantenga, mientras la pandemia no haya acabado, nuestro compromiso de ayuda humanitaria no acabará. Por otro lado, no queremos dejar de agradecer a todas las personas que se encuentran en la primera línea de combate y que arriesgan sus vidas en el día a día con el objetivo de lograr que el país supere esta difícil situación. Es algo que depende de todos, a seguir cuidándonos, no bajemos la guardia”, finalizó Pantigoso.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: