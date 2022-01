Hugo Chávez Arevalo, gerente general de Petroperú. | Fuente: Petroperú

El gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, aseguró que goza de la confianza del presidente Pedro Castillo y por eso se mantendrá en el cargo pese a los cuestionamientos en su contra por un contrato de compra de biodiesel que es investigado por la fiscalía, en un audio difundido este domingo por Panorama.

"La gente cree que voy a renunciar, tengan por descartado que no voy a renunciar y no me van a sacar de acá. Yo me voy al día siguiente que se vaya el presidente de este país, gozo con la confianza del presidente", se le escucha decir en el audio.

Además, afirma que también cuenta con la confianza de los ministros de Energía y Minas, Eduardo González Toro y Economía y Finanzas, Pedro Francke. "Ayer me he comunicado con ellos", asevera.

El pasado 18 de octubre, el portal Transparencia de la Presidencia de la República registró el ingreso a Palacio de Gobierno de Hugo Chávez Arévalo, del empresario comercializador de Biodiesel, Samir George Abudayeh Giha, el miembro de la Junta Nacional de Palmicultores, Gregorio Saenz Moya y de la empresaria Karelim López. Dos semanas después la empresa Heaven Petroleum Operators, en la que es gerente Abudayeh Giha, ganó una licitación por 74 millones de dólares con la empresa estatal Petroperú.

Cuatro días después de revelada la reunión en un reportaje de Panorama, el 23 de diciembre de 2021, la administración de Petroperú decidió declarar la nulidad de los contratos derivados para la adquisición de Biodiésel B100 con la mencionada empresa.



"Vamos a evitar que se forme un delito"

En audio difundido este domingo, Chávez Arévalo menciona que la anulación de ese contrato elimina la posibilidad de un presunto delito.

"Vamos a evitar que se forme un delito, no se va a consumar nada, se va a resolver el contrato en los mejores términos. Hay que comunicarle al proveedor que puede participar en los siguientes concursos", dice.



"Yo no tengo porque renunciar [...] porque no he cometido delito algiuno y con los indicadores que ustedes me van a entregar vamos a demostrar que en dos meses de gestión hemos conseguido más que lo que consiguen en un año o tres años de una gestión", agrega y anuncia que sacará a gerentes corporativos de Petroperu porque ya no son de su confianza.

El economista Hugo Chávez fue nombrado como miembro del directorio de Petroperú el 16 de septiembre de 2021 y 20 días después como gerente general de la empresa estatal. Panorama reveló que antes de ser nombrado en Petroperú, el 8 de septiembre del año pasado, Chávez Arevalo llegó a Palacio de Gobierno a una reunión con el presidente en compañia de Yober Sánchez Delgado y el director de la clínica La Luz, ambos de origen chotano y del círculo cercano de Pedro Castillo.

Reuniones con Karelím López

Chávez Arevalo también habla sobre la visita al edificio de Petroperú de Karelim López, empresaria a quien dijo que no conoce en una entrevista en Punto FInal de Latina.

"Después, la relación con esta señorita Karelim, por las investigaciones que he estado haciendo ha intentado subir a mi piso aduciendo que es enviada de Palacio de Gobierno y con un tema tonto, que decia tenía que hacer una teletón navideña, una teletón para navidad en Palacio de Gobierno y quería la colaboración de Petroperú", se escucha en el audio.



No obstante, registros de visitas de Petroperú recogidos por Panorama revelan que López visitó a Chávez hasta seis veces en su despacho del piso 20 de la empresa: los días 19, 21, 22, 25, 27 y 28 de octubre.

Según un informe, del portal Epicentro TV, Karelím López ingresó en su vehículo al edificio de Petroperú el 27 de octubre de 2021 en compañía de Guillermo Reinoso Medina y Gustavo Torreblanca Soto, quienes ese mismo día fueron designados como gerente de departamento de energías renovables y gerente del departamento de logística de la empresa estatal, respectivamente.

Al respecto, Karelim López dijo a Panorama que no llegó al local de Petroperú con Reinoso Medina y Torreblanca Soto, pero que si mantuvo reuniones con ellos y qye los conocia como asesores de Hugo Chávez.

