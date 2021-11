Cristian Miranda, gerente general de Essalud. | Fuente: Essalud

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el gerente general de Essalud, Cristian Miranda, respondió ante una denuncia periodística sobre un presunto favorecimiento a sus familiares con contratos en servicios de nefrología. Miranda señaló que aún no ha presentado su declaración jurada puesto que fue nombrado recién el 22 de setiembre de este año.

“Por supuesto voy a presentar mi declaración jurada, no tengo ninguna relación, ningún interés para no hacerlo. El plazo legal es 15 días y todavía eso no vence, o sea que no estoy en ninguna falta. No tengo ningún conflicto de intereses. Yo he presentado en mi currículo todos los lugares en los que he trabajado y es de ahí de a donde ustedes sacan información porque soy transparente, no tengo nada que ocultar”, señaló.

Asimismo, aclaró que trabajó en una empresa de hemodiálisis manejada por familiares suyos desde el 2006 hasta el 2014. Después de esa fecha, los trabajos fueron muy “esporádicos”, mencionó.

“He presentado las dos declaraciones de intereses, las internas también, donde consigno todo lo que se refiere a conflictos de intereses. Yo no tengo ningún conflicto de intereses. Para ser gerente de la red Almenara yo presenté mi declaración y en esa declaración no hay ningún conflicto de intereses porque yo no tenía ninguna relación para dar servicios de diálisis o nada por el estilo. En ese momento no lo creí conveniente”, aseveró.

Sin embargo, el gerente general confirmó que la empresa de sus familiares sí contrata con Essalud, no obstante, señaló que él no es parte de esa compañía ni tiene acciones en la misma.

